بايرن ميونخ يواجه تحدي كيل بحثًا عن العلامة الكاملة واستعادة هيبته

يتطلع باير ليفركوزن حامل اللقب لتصحيح مساره سريعا بعد انتهاء رحلته مع الأرقام القياسية في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) وبات يستهدف الآن الخروج فائزا من مواجهته أمام مضيفه هوفنهايم عصر السبت في الجولة الثالثة، والتي تأتي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأنهى لايبزج السلسلة القياسية الخالية من الهزائم لليفركوزن بطل البوندسليجا وكأس ألمانيا وكأس السوبر في الموسم الماضي، وفاز عليه 3 /2 في الجولة الماضية، بعد 35 لم يعرف خلالها طعم الهزيمة في البوندسليجا.

ويحتل ليفركوزن المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /2 في الجولة الافتتاحية، ثم أتبع ذلك بالفوز على مضيفه كارل زايس يينا بهدف دون رد في الدور الأول لكأس ألمانيا، قبل أن يتعثر بشكل مفاجئ أمام ضيفه لايبزج، الذي يقتسم الصدارة مع هايدنهايم وبايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، برصيد ست نقاط نقاط لكل منهم.

ولن تكون المواجهة سهلة أمام هوفنهايم المتسلح بعنصري الأرض والجمهور، والذي يطمح بدوره لتصحيح مساره بد الخسارة أمام مضيقه اينتراخت فرانكفورت 1 /3 في الجولة الماضية، بعد فوزه في الجولة الاولى على ضيفه هولشتاين كيل 3 /2.

ويعتمد ليفركوزن بشكل أساسي على خط هجومه المكون من فيكتور بونيفاس وباتريك شيك ومن خلفهم جوناس هوفمان وجرانيت تشاكا، بجانب فلوريان فريتز الموهبة الصاعدة بسرعة الصاروخ في منتخب ألمانيا، وكذلك جيريمي فريمبونج واليخاندرو جريمالدو.

وقدم ليفركوزن مسيرة استثنائية في الموسم الماضي، حيث بات أول فريق يتوج باللقب دون تلقيه أي هزيمة، كما احتل المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 89 هدفا بينما أمتلك أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 24 مرة فقط، في المقابل احتل هوفنهايم المركز السادس في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 66 هدفًا، وهو نفس عدد الأهداف التي سكنت شباكه.

ويرجع أخر انتصار لهوفنهايم على ليفركوزن إلى 20 آب/أغسطس 2022، في الوقت الذي حسم فيه ليفركوزن أخر ثلاث مواجهات مباشرة بين الفريقين بنتيجة 3 /1 و3 /2 و2 /1 على الترتيب.

على الجانب الأخر يلتقي بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليجا مع مضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثا لدوري الأضواء، مساء السبت بعد الفوز في أول مباراتين بالموسم.

وبدأ بايرن ميونخ رحلة البحث عن لقب البوندسليجا الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هيمنة مطلقة استمرت 11 عاما على اللقب، بالفوز على مضيفه فولفسبورج 3 /2 ثم تغلب على ضيفه فرايبورج 2 /صفر، أما كيل فقد خسر أول مباراتين له على يد هوفنهايم ثم فولفسبورج، ويبحث عن أول نقطة له هذا الموسم.

ويرفع النادي البافاري شعار الثأر في مواجهة كيل الذي فاز عليه في المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما، بعد تفوقه عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6 /5 في الدور الثاني لكأس ألمانيا موسم 2020 /2021، في أخر مباراة للمدرب السابق هانسي فليك، المدرب الحالي لبرشلونة الإسباني.

ويستهدف كيل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة للاحتفال وسط جماهيره التي مازالت لا تصدق حتى الآن أن فريقها أصبح عضوا بالبوندسليجا.

ويعول بايرن ميونخ بشكل كبير على هاري كين الذي خاض مباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا بجانب تسجيله هدفي الفوز على فنلندا في دوري أمم أوروبا، بجانب الصاعد الواعد جمال موسيالا الذي يقدم مستويات مميزة مع منتخب ألمانيا رفقة فيرتز نجم ليفركوزن.

ويخضع بوروسيا دورتموند لاختبار صعب في مواجهة ضيفه هايدنهايم المتصدر، غدا الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة.

ويتطلع دورتموند للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله السلبي المحبط مع فيردر بريمن في الجولة الماضية قبل فوزه في الجولة الافتتاحية على اينتراخت فرانكفورت 2 /صفر، أما هايدنهايم فيسعى من جانبه للمحافظة على العلامة الكاملة والتثبث بالصدارة، بعد فوزه في أول جولتين على سانت باولي وعلى أوجسبورج بجانب تأهله لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي بخلاف تقدمه للدور الثاني بكأس ألمانيا، في بداية خيالية للفريق وجماهيره.

ويسعى المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي لتسجيل المشاركة الأولى له بقميص بوروسيا دورتموند، إذ لم يشارك اللاعب المنضم من شتوتجارت في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في أي مباراة مع الفريق حتى الآن بسبب إصابته في الركبة.

وقال نوري شاهين المدير الفني لدورتموند "يترك انطباعا جيدا في المران. يتدرب حاليا من دون توقف. إنه منخرط تماما".

وعن قرار الدفع به في المباراة المقبلة قال المدرب التركي: "سننتظر لنرى ما إذا كان سيشارك في التشكيل الأساسي أم سيتواجد على مقاعد البدلاء".

في الوقت نفسه، يغيب جيوفاني رينا لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية أصيب بها أثناء تواجده مع المنتخب الأمريكي.

ويغيب المدافع نيكو شلوتربيك بسبب الإيقاف وقد يتم استبداله بالجزائري الدولي رامي بن سبعيني.

وعن بن سبعيني قال شاهين: "أحب اللاعب. أظهر بالفعل ما الذي يمكنه فعله. الآن نتمنى أن يجلب الانسجام لبوروسيا دورتموند أيضا".

وأعرب شاهين عن احترامه الشديد لهايدنهايم، الذي يسافر إلى دورتموند وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز بأول مباراتين. في المقابل حصد دورتموند 4 نقاط حتى الآن.

وقال شاهين قبل خوض مباراته الرابعة الرسمية مع دورتموند: "أعتقد أن هايدنهايم فريق جيد للغاية. إنهم وحدة منظمة لا يخشون الدفاع. يقومون بما يستطيعون فعله".

على الجانب الأخر يتمنى هايدنهايم استمرار توهج نجمه الصاعد بول فارنر /18 عاما/ الوافد على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ، والذي سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في أول أربع مباريات له.

وفي مواجهة قوية يلتقي لايبزج مع ضيفه يونيون برلين يوم السبت، بعد بداية رائعة للفريقين في الموسم الحالي.

وفاز لايبزج في أول مباراتين له على حساب بوخوم 1 / صفر وليفركوزن 3 /2 في الوقت الذي تعادل فيه يونيون برلين مع ماينز 1 /1 ثم فاز على سانت باولي 1 /صفر.

ويبحث شتوتجارت وصيف الموسم الماضي عن العودة للطريق الصحيح عبر مواجهته أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد بدايته الباهتة في الموسم الحالي.

وتلقى شتوتجارت خسارة مفاجئة على ملعب فرايبورج 1 /3 في الجولة الافتتاحية قبل أن يتعادل مع ماينز 3/ 3 في الجولة الثانية.

وفي باقي المباريات يلتقي فولفسبورج مع فرانكفورت وفرايبورج مع بوخوم يوم السبت واوجسبورج مع سانت باولي وماينز مع فيردر بريمن يوم الأحد.