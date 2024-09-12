مقتل شخصين خلال قصف إسرائيلي على جنوبي سوريا

أعلن مسؤول سوري محلي، اليوم، مقتل شخصين من جراء إسرائيلي استهدف سيارة في القنيطرة جنوبي سوريا.

ونقلت إذاعة «شام إف إم» عن مصدر محلي في القنيطرة قوله إن «شخصين استشهدا من جراء استهداف سيارة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة على طريق دمشق».