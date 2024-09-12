مقتل شخصين خلال قصف إسرائيلي على جنوبي سوريا

مقتل شخصين خلال قصف إسرائيلي على جنوبي سوريا
التاريخ
9/12/2024 5:15:02 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤول سوري محلي، اليوم، مقتل شخصين من جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في القنيطرة جنوبي سوريا.
ونقلت إذاعة «شام إف إم» عن مصدر محلي في القنيطرة قوله إن «شخصين استشهدا من جراء استهداف سيارة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة على طريق دمشق».
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