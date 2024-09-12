محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في أبوظبي

محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في أبوظبي
التاريخ
9/12/2024 5:15:01 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الدولة.
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