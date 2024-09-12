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محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في أبوظبي

9/12/2024 5:15:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى الدولة.

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