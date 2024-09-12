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ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بعد الأكل مباشرة؟

9/12/2024 5:12:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمكن أن يميل بعض الأشخاص إلى الاستحمام بالماء الساخن بعد الأكل مباشرة، كوسيلة مريحة للاسترخاء، ولكن الخبراء حذروا من عواقب ذلك.
وأوضحوا الأسباب الكامنة وراء وجوب الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الأكل قبل الاستحمام بالماء الساخن، مع الإشارة إلى آثار الاستحمام بعد الطعام مباشرة.

1. تحويل تدفق الدم

بعد تناول الطعام، يحول الجسم تركيزه إلى الهضم، الأمر الذي يتطلب زيادة تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يوفر الأكسجين والعناصر الغذائية التي تحتاجها أعضاء الجهاز الهضمي لتكسير الطعام بكفاءة. وكلما زاد الدم الموجه إلى المعدة، كان أداء الجهاز الهضمي أفضل.

ومع ذلك، عندما تستحم بالماء الساخن، تتسبب الحرارة في تمدد الأوعية الدموية، وخاصة بالقرب من الجلد، ما يؤدي إلى توسعها وتدفق المزيد من الدم إلى سطح الجلد للمساعدة في تبريده.

وفي حين أن هذه استجابة طبيعية، إلا أنها يمكن أن تقلل من كمية الدم المتاحة لعملية الهضم الصحيحة. ونتيجة لذلك، قد لا يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة، كما أن إعادة توزيع الدم قد تجعل الشخص يشعر بالخمول أو الامتلاء المفرط، حيث تكافح المعدة لإدارة الهضم دون إمداد كاف من الدم.

2. إبطاء الهضم
يمكن للتأثير المريح للماء الساخن أن يبطئ عملية الهضم أيضا. فعندما يتعرض جسمك للحرارة، تسترخي العضلات، بما في ذلك تلك الموجودة في الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يقلل هذا من سرعة معالجة الطعام، ما قد يتسبب في تأخر إفراغ المعدة.

وفيما يلي عواقب ذلك:

- الانتفاخ: مع بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول، يمكن أن تتراكم الغازات، ما يسبب شعورا غير مريح بالامتلاء أو الانتفاخ.

- عسر الهضم: قد تعاني من أعراض مثل حرقة المعدة إذا ارتد حمض المعدة إلى المريء بسبب تأخر الهضم.

- الغثيان: يمكن أن تؤدي الحركة البطيئة للطعام في بعض الأحيان إلى الغثيان، خاصة بعد تناول وجبة ثقيلة أو دهنية.

لذا ينبغي الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل للاستحمام بعد تناول الطعام، بحيث يمكن للجسم التركيز على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر، ما يساعد على منع هذه الأعراض المزعجة.

3. خطر الدوخة أو الغثيان
يمكن أن يتسبب الاستحمام بالماء الساخن انخفاضا مؤقتا في ضغط الدم، حيث تعمل الحرارة على توسيع الأوعية الدموية، ما يسمح للدم بالتجمع في الجلد ويقلل من ضغط الدم الإجمالي. الأمر الذي يخلق نقصا في الدم في أماكن أخرى من الجسم، بما في ذلك الدماغ. ويمكن أن يؤدي هذا إلى:

- الدوخة: مع انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تدفق الدم غير الكافي إلى الدماغ إلى الدوخة أو الدوار، خاصة إذا وقفت بسرعة أو تحركت فجأة أثناء الاستحمام.

- الغثيان: قد يؤدي انخفاض ضغط الدم أيضا إلى الغثيان، خاصة عندما يعمل الجسم بالفعل بجد لهضم الطعام وتنظيم درجة الحرارة.

- الإغماء (في حالات نادرة): إذا كان انخفاض ضغط الدم كبيرا، فقد يحدث الإغماء، على الرغم من أن هذا غير شائع. RT

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