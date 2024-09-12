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علاج جيني واعد لمرض يسبب العمى

9/12/2024 5:12:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن علماء من كلية ترينيتي في دبلن من تطوير علاج جيني واعد للغاية لعلاج الغلوكوما، وهي حالة مرضية تصيب العين ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بالكامل.
وتؤثر الغلوكوما على نحو 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وقد أظهر الباحثون سابقا أن علاجهم يقدم وعدا في علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

وتوضح الورقة البحثية كيف أن العلاج الجيني منح فائدة كبيرة في النماذج الحيوانية، وفي الخلايا البشرية المشتقة من الأفراد المصابين بالغلوكوما.

وعلى وجه التحديد، قام العلاج بحماية "خلايا العقدة الشبكية" الرئيسية (RGC) المهمة في الرؤية وتحسين وظيفتها في نموذج حيواني للغلوكوما.

وفي الخلايا الشبكية البشرية، أدى توصيل العلاج الجيني إلى زيادة استهلاك الأكسجين وإنتاج الأدينوسين ثلاثيُّ الفوسفات، أو ATP (الطاقة)، ما يشير إلى تحسين أداء الخلايا.

وقالت الدكتورة صوفيا ميلينغتون وارد، المؤلفة الأولى للمقالة البحثية، وزميلة الأبحاث في كلية ترينيتي لعلم الوراثة والأحياء الدقيقة، "إن الغلوكوما عبارة عن مجموعة معقدة من اعتلالات العصب البصري وسبب رئيسي للعمى. في أوروبا، يعاني نحو 1 من كل 30 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما من الغلوكوما، ويرتفع هذا إلى 1 من كل 10 في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما، لذا فهذه حالة شائعة حقًا وتحتاج بشدة إلى خيارات علاجية جديدة".

وتابعت: "إنها حالة متعددة العوامل مع العديد من عوامل الخطر المختلفة، ما يزيد من تعقيد علاجها. تركز علاجات الغلوكوما الحالية على استخدام قطرات العين الموضعية أو الجراحة أو العلاج بالليزر. ومع ذلك، فإن النتائج متغيرة، حيث لا يستجيب بعض المرضى و/أو يعانون من آثار جانبية خطيرة. لقد ألهمتنا الحاجة إلى خيارات علاج أفضل وحفزتنا على مواصلة تطوير العلاجات الجينية، ونحن سعداء بالوعد الذي تظهره".

ويستخدم العلاج الجيني الجديد فيروسا معتمدا لتوصيل جين معزز (eNdi1) طوره فريق ترينيتي.

وتم تصميم العلاج بهدف تعزيز نشاط الميتوكوندريا (مولدات الطاقة الخلوية" المسؤولة عن إنتاج الأدينوسين ثلاثيُّ الفوسفات) وتقليل أنواع الأكسجين التفاعلية الضارة.

وأضافت جين فارار، أستاذة الأبحاث في كلية علم الوراثة وعلم الأحياء الدقيقة في ترينيتي، هي المؤلفة الرئيسية للمقالة البحثية: "إن تطوير علاجات جينية قابلة للتطبيق على نطاق واسع لأعداد كبيرة من المرضى أمر مهم بشكل خاص، نظرا لتكاليف التطوير المرتفعة المرتبطة بكل علاج، وهنا سلطنا الضوء على أن هذا العلاج لديه إمكانات حقيقية لتعزيز وظيفة الميتوكوندريا في الغلوكوما".RT

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