دهون البطن تتسبب في ألم مزمن في جميع أنحاء الجسم

وبحسب صحيفة ((الإندبندنت)) البريطانية، فقد توصلت الدراسة إلى أن وجود المزيد من الدهون في منطقة البطن - وحول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس - كان مرتبطاً بالألم في العديد من أجزاء الجسم، وخاصة عند النساء.



وقد فحصت الدراسة، التي أجراها باحثون من غرب أستراليا، بيانات أكثر من 32 ألف شخص، كان نحو نصفهم (51 في المائة) من النساء ومتوسط أعمارهم 55 عاماً.



وخضع المشاركون جميعاً لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لبطنهم لقياس كمية الدهون حول منطقة البطن والأعضاء الموجودة بها المعروفة باسم الأنسجة الدهنية الحشوية.



تم أيضاً فحص كمية الدهون الموجودة أسفل الجلد، والمعروفة باسم الأنسجة الدهنية تحت الجلد.



كما سُئل الأشخاص عما إذا كانوا قد عانوا من أي ألم في الرقبة أو الكتف أو الظهر أو الورك أو الركبة أو في جميع أنحاء الجسم لأكثر من ثلاثة أشهر.



وأظهرت النتائج أنه كلما زادت الدهون حول الخصر، زادت فرص إبلاغ الأشخاص عن الألم المزمن في جميع أنحاء الجسم.



ووجدت الدراسة أن النساء يعانين أكثر من الرجال في هذا الشأن، مشيرين إلى أن ذلك قد يرجع إلى الاختلافات الجنسية في توزيع الدهون والهرمونات.



واقترح فريق الدراسة أن تراكم الدهون في الجسم قد يكون مرتبطاً بزيادة الالتهاب، مما قد يتسبب بعد ذلك في معاناة الناس من الألم.



وقال الباحثون إن فقدان الوزن أو معالجة محيط الخصر الكبير قد يساعد في تخفيف هذا الألم.-(وكالات)