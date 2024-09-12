دهون البطن تتسبب في ألم مزمن في جميع أنحاء الجسم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ربطت دراسة جديدة الدهون الزائدة حول الخصر بالألم المزمن في جميع أنحاء الجسم.
وبحسب صحيفة ((الإندبندنت)) البريطانية، فقد توصلت الدراسة إلى أن وجود المزيد من الدهون في منطقة البطن - وحول الأعضاء الرئيسية مثل الكبد والبنكرياس - كان مرتبطاً بالألم في العديد من أجزاء الجسم، وخاصة عند النساء.
وقد فحصت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة غرب أستراليا، بيانات أكثر من 32 ألف شخص، كان نحو نصفهم (51 في المائة) من النساء ومتوسط أعمارهم 55 عاماً.
وخضع المشاركون جميعاً لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لبطنهم لقياس كمية الدهون حول منطقة البطن والأعضاء الموجودة بها المعروفة باسم الأنسجة الدهنية الحشوية.
تم أيضاً فحص كمية الدهون الموجودة أسفل الجلد، والمعروفة باسم الأنسجة الدهنية تحت الجلد.
كما سُئل الأشخاص عما إذا كانوا قد عانوا من أي ألم في الرقبة أو الكتف أو الظهر أو الورك أو الركبة أو في جميع أنحاء الجسم لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأظهرت النتائج أنه كلما زادت الدهون حول الخصر، زادت فرص إبلاغ الأشخاص عن الألم المزمن في جميع أنحاء الجسم.
ووجدت الدراسة أن النساء يعانين أكثر من الرجال في هذا الشأن، مشيرين إلى أن ذلك قد يرجع إلى الاختلافات الجنسية في توزيع الدهون والهرمونات.
واقترح فريق الدراسة أن تراكم الدهون في الجسم قد يكون مرتبطاً بزيادة الالتهاب، مما قد يتسبب بعد ذلك في معاناة الناس من الألم.
وقال الباحثون إن فقدان الوزن أو معالجة محيط الخصر الكبير قد يساعد في تخفيف هذا الألم.-(وكالات)
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