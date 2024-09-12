الدبلوماسية العلمية: أردنيون يتدربون بسويسرا لمعالجة تحديات محلية

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

الحوسبة الكمومية منهجية بحثية واعدة لخفض الازدحام المروري بالأردن

جنيف – تطرح مبادئ الدبلوماسية العلمية حلولاً ومبادرات لمعالجة التحديات العالمية التي تشهدها العديد من الدول على صعيد التغيرات الًمناخية والبيئية والغذائية، وبعيداً عن الأنماط والمنهجية التقليدية المتبعة حالياً.

ورغم أن تطبيق مفهوم الدبلوماسية العلمية لم يكن منذ زمن بعيد جداً، والذي ظهر لأول مرة في عام 2010، الا أن الحاجة لفهم التطور التكنولوجي والعلوم والتأثيرات السلبية لها على استدامة الكوكب والأفراد كان واحداً من بين الأهداف التي تعمل سويسرا لنقلها الى الأردن، وبالتعاون مع شباب وأكاديميون أردنيين، بهدف تبني الحكومة الأردنية حلولاً للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمعات فيها.

فمن خلال انخراط باحثين وأكاديميين أردنيين في برامج تدريبية وعلمية في مؤسسات ومراكز بحثية سويسرية فإن ثمة محاولات يجري اختبارها، وبالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة تساعد في حل مشكلات تواجه الأردن في وقتنا الحالي.

ويقوم في الوقت حالي ثلاثة أكاديميين وباحثين من جامعة الأميرة سمية العمل ومن خلال العمل مع علماء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في سويسرا (سيرن) باختبار منهجية تعتمد على الحوسبة الكمومية في معالجة مشكلة الازدحام في الأردن.

وخلال جولة اعلامية تنفذها السفارة السويسرية في عمان لعدد من الصحفيين والمؤثرين الأردنيين الى سويسرا، بهدف ابراز إنجازاتها الرائد في الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ومبادراتها في مجال "التكنولوجيا من أجل الخير"، والعلاقة التي تربطها مع الأردن في هذا المجال، تؤكد الأستاذ المساعد في قسم علم البيانات في جامعة الاميرة سمية سيرين عطياني على أن "استخدام مبادئ الميكانيكية الكمية في الحوسبة بات أمراً ملحاً، حيث يعمل باحثون وعلماء في سويسرا على التوصل الى خوارزميات تتيح استخدام هذه التكنولوجيا مستقبلاً".

و"يمكن استخدام هذه المنهجية لتطوير خوارزميات تساعد في حل مشكلة الازدحام في الأردن، التي لها تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، والتي تلعب كذلك دوراً في التغيرات المُناخية، ولا سيما عند الحديث عن الانبعاثات الصادرة من المركبات التي تعمل على الوقود الأحفوري"، وفقا لها.

و"تقوم فكرة التقليل من الازدحام المروري في مدن المملكة، فإن فكرة استخدام الحوسبة الكمية تقوم على تقليل فترات الوقوف على الإشارات الضوئية، لإتاحة الفرصة أمام المركبات للسير على الطرقات بشكل أسرع وفي وقت قليل"، بحد قولها.

وأعربت عطياني عن "أملها أن يتم اختيار هذا المشروع من قبل المنظمة لتنفيذه، في ضوء أن تكلفة استخدام الحوسبة الكمومية عالية في حال قررت الحكومة تنفيذه بشكل مستقل، ودون التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال".

والحوسبة الكمومية هي مجال متعدد التخصصات يشمل جوانب علوم الكمبيوتر والفيزياء والرياضيات التي تستخدم ميكانيكا الكم بهدف حل المشكلات المعقدة بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية. يشمل مجال الحوسبة الكمومية بحوثًا حول الأجهزة وتطوير التطبيقات. أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل أنواع معينة من المشكلات بسرعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال الاستفادة من التأثيرات الميكانيكية الكمية، مثل التراكب والتداخل الكمي.

وأكدت ممثلة مؤسسة جنيف للعلوم والدبلوماسية الرائدة (GESDA) ماريك هود، خلال اجتماع عقدته للمشاركين في الجولة أمس، على أن "الاستفادة من العلوم المتاحة من قبل الدبلوماسيين وصناع القرار، وقادة الأعمال لتقديم حلول للحاضر والمستقبل للتحديات التكنولوجية، وتحويلها الى فرص، وتوسيع دائرة المستفيدين منها، يعد أمراً هاماً".

وشددت على أن "الحوار بين صناع القرار والدبلوماسيين ومؤسسات المجتمع المدني يهدف الى خلق فهم مشترك حول التكنولوجيات الحديثة، وكيف يمكن تطوير الأفكار والحلول، ومعالجة التحديات العالمية".

وهذا لا يكون الا من "خلال ترجمة هذه الفرص الى عمل ونشر المبادرات والمشاريع ذات التأثير العالمي، والتي تحتاج الى الشراكات المبتكرة، ومشاركة المواطنين على حد سواء"، تبعاً لها.

وتمتلك المؤسسة "خريطة للمحتوى الالكتروني لمشاركته مع الدبلوماسيين من بينها الحوسبة الكمية التي تعطي حلولاُ للعديد من التحديات المنُاخية، وكيف يمكن التكيف مع أزمة المُناخ، وكذلك مع المشكلات اتي تهدد الأمن الغذائي".

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "هنالك حاجة لفهم التطور التكنولوجيا والعلوم خلال الـ25 عاماً القادمة، والتي يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية على البشر واستدامة الكوكب، مما يتطلب وضع منهجية عمل وحلول لهذه المشكلات التي من المتوقع أن تطرأ مستقبلاً".

ولأن التكنولوجيا لا تعد مهمة في تحقيق الاستدامة وتحسين سبل معيشة الأردنيين فقط، بل كذلك في حياة اللاجئين فإن جامعة جنيف ومن خلال برامجها التعليمية فإنها تسخر التعليم والابتكار والتكنولوجيا لخدمة اللاجئين في مخيم الأزرق في الأردن.

وتمكن نحو 302 لاجئ في المخيم الاستفادة من برنامج انزون (InZone)، والذي ساهم في اكسابهم مهارات تساعد في تبني أساليب مبتكرة للتعليم العالمي في المجتمعات المتضررة من النزاعات والأزمات الإنسانية، وفق ما أدلى به المدير الأكاديمي للبرنامج ولمركز الدراسات الإنسانية عن بعد البروفسور كارل بلانشيت، وممثل العلاقات العامة في الجامعة أنطوان جينوت.

ويأمل القائمون على البرنامج أن يتم اخراط العاملين الأردنيين في مثل هذه البرامج، وهنالك حوار يجري مع. الحكومة، ولا سيما بعد ترجمة كافة المواد التعليمية للغة العربية.

وبالإضافة الى زيارة تلك المؤسسات فإن الصحفيين والمؤثرين المشاركين في الجولة الإعلامية، التي ستستمر لمدة أربعة، سيتمكنون من الالتقاء بعدد من المسؤولين في المنظمات الأممية، وعدد من المؤسسات الفيدرالية والخاصة العاملة في مجال تبنيي التكنولوجيات التي تُسهم في مواجهة تحديات البيئة والتغير المُناخي وغيرها.











