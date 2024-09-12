أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض قليل غدا



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



كما ويطرأ السبت، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ويكون الطقس الأحد، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 38 - 24 وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.-(بترا)