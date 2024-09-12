السفير الروسي بواشنطن: أميركا تمهد الطريق لحرب عالمية ثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال السفير
الروسي بواشنطن، إن أحاديث الأميركيين عن استهداف روسيا بأسلحة بعيدة المدى تمهد
الطريق لحرب عالمية ثالثة.
وأضاف أن الولايات
المتحدة تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد وتدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني.
ولفت إلى أن هجوم
القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين.
وأكد أن مبادرات
السلام لوقف إطلاق النار دون الأخذ في الاعتبار لمصالح روسيا غير مقبولة.-(الجزيرة)
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