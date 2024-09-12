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السفير الروسي بواشنطن: أميركا تمهد الطريق لحرب عالمية ثالثة

9/12/2024 5:12:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السفير الروسي بواشنطن، إن أحاديث الأميركيين عن استهداف روسيا بأسلحة بعيدة المدى تمهد الطريق لحرب عالمية ثالثة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد وتدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني.

ولفت إلى أن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين.

وأكد أن مبادرات السلام لوقف إطلاق النار دون الأخذ في الاعتبار لمصالح روسيا غير مقبولة.-(الجزيرة)

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