غوتيريش يندّد باستشهاد 6 من موظفي الأونروا بغارة إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باستشهاد 6 من موظفي الأونروا في غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتديرها الوكالة الأممية.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال غوتيريش عبر منصة إكس الليلة الماضية، إنّ "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى.
وأضاف في وصفه للحرب الإسرائيلية في غزة، إن هناك انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين، ويجب إجراء تحقيق فعال ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم.
وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن نحو 300 من العاملين في المساعدات الإنسانية لقوا حتفهم في الصراع، وإن أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة.
من جهتها، قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية من الأمور غير المشروعة التي يجب التراجع عنها.
وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع المقبل على الأرجح، على مشروع قرار يمنح إسرائيل مهلة 6 أشهر للقيام بذلك.-(بترا)
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