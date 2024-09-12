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غوتيريش يندّد باستشهاد 6 من موظفي الأونروا بغارة إسرائيلية

9/12/2024 5:12:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باستشهاد 6 من موظفي الأونروا في غارة إسرائيلية استهدفت أمس الأربعاء، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتديرها الوكالة الأممية.


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال غوتيريش عبر منصة إكس الليلة الماضية، إنّ "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، لقد تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى.


وأضاف في وصفه للحرب الإسرائيلية في غزة، إن هناك انتهاكات كبيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وغياب تام للحماية الفعالة للمدنيين، ويجب إجراء تحقيق فعال ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم.


وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن نحو 300 من العاملين في المساعدات الإنسانية لقوا حتفهم في الصراع، وإن أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة.


من جهتها، قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية من الأمور غير المشروعة التي يجب التراجع عنها.


وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع المقبل على الأرجح، على مشروع قرار يمنح إسرائيل مهلة 6 أشهر للقيام بذلك.-(بترا)

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