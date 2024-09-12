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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

9/12/2024 5:12:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2473طنا، منها 1649طن خضار، و676طن فواكه، و 147طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40-60، والبندورة بين 10- 25، والجزر بين 50-70، والخيار بين 25-40، والزهرة بين 25-60، والليمون بين 30-70، والموز البلدي بين 50-80 قرشا.
--(بترا)

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