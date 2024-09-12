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مستوطنون يقتحمون عورتا نابلس واعتقال 23 فلسطينيا بالضفة والقدس

9/12/2024 5:12:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس، قرية عورتا جنوب نابلس، لأداء طقوس تلمودية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.


وقال المجلس القروي لعورتا في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية جيش الاحتلال، لأداء الطقوس التلمودية في المقامات الإسلامية.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال، منزلا في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وأفادت بلدية الخليل، بأنه منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.


وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.
من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت 23 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات ودارت اشتباكات مسلحة في بعض المحاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.


وأشار نادي الأسير الفلسطيني الى أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في الضفة الغربية تزامنا مع دهم وتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، وتم اعتقال الـ 23 فلسطينيا، بينهم مصاب من داخل مستشفى بالخليل.

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