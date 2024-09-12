مستوطنون يقتحمون عورتا نابلس واعتقال 23 فلسطينيا بالضفة والقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس، قرية عورتا جنوب نابلس، لأداء طقوس تلمودية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال المجلس القروي لعورتا في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية عورتا بحماية جيش الاحتلال، لأداء الطقوس التلمودية في المقامات الإسلامية.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال، منزلا في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت بلدية الخليل، بأنه منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.
من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت 23 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات ودارت اشتباكات مسلحة في بعض المحاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني الى أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في الضفة الغربية تزامنا مع دهم وتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، وتم اعتقال الـ 23 فلسطينيا، بينهم مصاب من داخل مستشفى بالخليل.
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