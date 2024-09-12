استطلاعات رأي الانتخابات الأميركية... مَن يتقدم هاريس أم ترمب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوجه الناخبون في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لانتخاب رئيسهم القادم. وكانت الانتخابات في البداية بمثابة إعادة لانتخابات عام 2020، لكنها انقلبت في يوليو (تموز) الماضي عندما أنهى الرئيس جو بايدن حملته وأيد نائبته كامالا هاريس لخوض الماراثون الانتخابي. مع اقتراب يوم الانتخابات، يرصد تقرير قدمته شبكة ((بي بي سي)) البريطانية، متابعة لاستطلاعات الرأي وتأثير الأحداث الكبرى، خاصة بعد المناظرة الرئاسية التي جرت أول من أمس، على السباق إلى البيت الأبيض.
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن الفائز بالمناظرة؟
التقى ترمب وهاريس لأول مرة كمرشحين في المناظرة التلفزيونية في بنسلفانيا ليلة الثلاثاء الماضي؛ حيث قال أنتوني زورشر، من هيئة الإذاعة البريطانية، إن الديمقراطية خرجت منتصرة في المواجهة النارية.
ولكن ماذا تخبرنا استطلاعات الرأي؟ سيتعين علينا الانتظار بضعة أيام حتى تعكس استطلاعات الرأي الأكبر على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية أي تغييرات، ولكن أظهر استطلاع أجرته YouGov لأكثر من 2000 ناخب مسجل شاهدوا جزءاً على الأقل من المناظرة أن 54 في المائة يعتقدون أن هاريس فازت، بينما اعتقد 31 في المائة أن ترمب فاز. في استطلاع أجرته CNN - SSRS لـ600 ناخب مسجل شاهدوا المناظرة، قال 63 في المائة إن هاريس كانت الأفضل أداءً بينما ذهب 37 في المائة مع ترمب.
وقبل المناظرة، انقسم نفس الناخبين بالتساوي حول مَن يعتقدون أنه سيحقق أفضل أداء. لكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى أصوات - حيث قال 4 في المائة فقط إن المناظرة غيرت آراءهم حول مَن قد يصوتون له. لذا يتعين علينا أن ننتظر لنرى مدى تأثير ذلك على أرقام استطلاعات الرأي في الأيام المقبلة.
مَن يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية؟
في الأشهر التي سبقت قرار بايدن بالانسحاب من السباق، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أنه يتخلف عن الرئيس السابق ترمب. ورغم أن الأمر كان افتراضياً في ذلك الوقت، فإن العديد من استطلاعات الرأي أشارت إلى أن هاريس لن يكون حالها أفضل كثيراً من بايدن. لكن السباق اشتد بعد أن بدأت حملتها الانتخابية وحققت تقدماً ضئيلاً على منافسها في متوسط استطلاعات الرأي الوطنية التي حافظت عليها منذ ذلك الحين. فيما يلي أحدث متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية للمرشحين، مقربة إلى أقرب عدد صحيح.
تُظهر خطوط اتجاهات استطلاعات الرأي كيف تغيرت هذه المتوسطات منذ دخول هاريس السباق وتُظهر النقاط انتشار نتائج الاستطلاعات الفردية.
وحققت هاريس 47 في المائة، خلال مؤتمر حزبها الذي استمر أربعة أيام في شيكاغو، والذي اختتمته في 22 أغسطس (آب) الماضي بخطاب وعدت فيه بـ((طريق جديد للمضي قدماً)) لجميع الأميركيين. لم تتحرك أرقامها كثيراً منذ ذلك الحين. كما ظل متوسط ترمب ثابتاً نسبياً، حول 44 في المائة، ولم تكن هناك دفعة كبيرة من تأييد روبرت ف. كينيدي، الذي أنهى ترشيحه المستقل في 23 أغسطس، وفقاً لما ذكرته شبكة ((بي بي سي)) البريطانية.
في حين أن استطلاعات الرأي الوطنية هذه تشكل دليلاً مفيداً حول مدى شعبية المرشح في جميع أنحاء أميركا كلها، إلا أنها ليست بالضرورة طريقة دقيقة للتنبؤ بنتيجة الانتخابات.
ذلك لأن الولايات المتحدة تستخدم نظام المجمع الانتخابي لانتخاب رئيسها، لذا فإن الفوز بأكبر عدد من الأصوات قد يكون أقل أهمية من المكان الذي يتم فيه الفوز بها.
وهناك 50 ولاية في الولايات المتحدة ولكن لأن معظمها يصوّت دائماً تقريباً لنفس الحزب، في الواقع هناك عدد قليل فقط حيث يتمتع المرشحان بفرصة الفوز.
هذه هي الأماكن التي سيتم فيها الفوز بالانتخابات وخسارتها والمعروفة باسم ولايات ساحة المعركة.
من الفائز في الولايات المتأرجحة؟
في الوقت الحالي، تتقارب استطلاعات الرأي بشدة في الولايات السبع المتأرجحة، ما يجعل من الصعب معرفة مَن يتصدر السباق حقاً.
هناك عدد أقل من استطلاعات الرأي على مستوى الولايات مقارنة باستطلاعات الرأي الوطنية، كما هو الحال، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن هناك أقل من نقطة مئوية واحدة تفصل بين المرشحين في العديد من الولايات. ويشمل ذلك ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية لأنها تضم أعلى عدد من الأصوات الانتخابية المعروضة وبالتالي يسهل على الفائز الوصول إلى 270 صوتاً مطلوباً.
وكانت بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن معاقل ديمقراطية قبل أن يحولها ترمب إلى اللون الأحمر في طريقه للفوز بالرئاسة في عام 2016. واستعاد بايدن هذه الولايات في عام 2020 وإذا استطاعت هاريس أن تفعل الشيء نفسه هذا العام، فستكون في طريقها للفوز بالانتخابات. وفي إشارة إلى كيفية تغيير السباق منذ أن أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، في اليوم الذي انسحب فيه جو بايدن من السباق؛ حيث كان يتخلف عن ترمب بنحو 5 نقاط مئوية في المتوسط في هذه الولايات السبع المتأرجحة.
يذكر أن الأرقام التي استخدمت في الرسوم البيانية المذكورة في التقرير هي متوسطات تم إنشاؤها بواسطة موقع تحليل استطلاعات الرأي 538، وهو جزء من شبكة الأخبار الأميركية ((إيه بي سي نيوز)) لإنشاء هذه البيانات.
ويجمع موقع 538 البيانات من استطلاعات الرأي الفردية التي أجرتها العديد من شركات استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة.-(وكالات)
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