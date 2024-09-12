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34 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

9/12/2024 5:12:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و118 شهيدا وشهيدة.


وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 95 ألفا و125 مصابا ومصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 34 شهيدا وشهيدة، و96 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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