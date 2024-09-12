34 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة



وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 95 ألفا و125 مصابا ومصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 34 شهيدا وشهيدة، و96 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.