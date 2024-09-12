34 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و118 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 95 ألفا و125 مصابا ومصابة.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 34 شهيدا وشهيدة، و96 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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