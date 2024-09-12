شركة Mouser Electronics تستكشف ابتكارات الشبكة الذكية المستدامة في أحدث سلسلة من المحتوى

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أصدرت شركة .Mouser Electronics, Inc ، الموزع العالمي المعتمد لأحدث المكونات الإلكترونية ومنتجات الأتمتة الصناعية، اليوم أحدث إصدار من سلسلة التكنولوجيا تمكين الابتكار معًا (EIT)، التي تستكشف فوائد دمج الطاقة المتجددة في تكنولوجيا
الشبكة الذكية، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في تحقيق الإدارة المستدامة للشبكة.
يؤدي اعتماد نظام الشبكة الذكية إلى تعزيز دقة مراقبة استخدام الطاقة وتوزيعها وتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه بين النظام والمستخدمين. يعيد هذا النهج اللامركزي إدخال الكهرباء من مصادر متعددة، وإعادة تدوير الطاقة المتجددة مرة أخرى إلى الشبكة الذكية. ومن المتوقع أن تدعم هذه الابتكارات البنية التحتية للشحن لـ 50% من جميع مركبات الركاب، فضلاً عن تلبية احتياجات الكهرباء لعدد متزايد من سكان العالم، والدفع نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة. في هذا المجال، سيكتشف المهندسون الفوائد والتحديات المحيطة بالانتقال إلى نظام الشبكة الذكية، والأجهزة المعنية، وإمكانات السوق لهذه التكنولوجيا.
في الحلقات الجديدة من البودكاست The Tech Between U ، يتحدث المذيع Raymond Yin، مدير المحتوى الفني في شركة Mouser، مع Chris Irwin، مدير البرامج في مكتب الكهرباء التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE).يناقشون تكامل إنترنت الأشياء المتعلق بالشبكة الذكية وما يلزم لضمان موثوقيتها ومرونتها. ينضم Del Stephens، كبير مسؤولي التسليم الفني لموارد الطاقة الموزعة (DERs) في Summit Human Capital، إلى Mouser لدراسة دور المركبات الكهربائية (EVs) داخل الشبكة، إلى جانب طرق تخفيف واستقرار استهلاك الطاقة.
قال Yin: "الشبكة الذكية ليست مجرد ترقية؛ إنها ثورة في إدارة الطاقة". "من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والمصادر المتجددة، يعمل المهندسون اليوم على إيجاد حلول تعمل على تغيير مفهوم الطاقة. تتمتع التكنولوجيا التي تقوم عليها الشبكة الذكية بإمكانيات هائلة – ونحن متحمسون لمشاركة بعض الأفكار التي تعلمناها.
تقدم هذه السلسلة موارد شاملة لمحترفي الهندسة، بما في ذلك المقالات الفنية ، وحالات الاستخدام، والرسوم البيانية ، ومقاطع الفيديو ، والمحتوى الحصري للمشتركين. تم إنشاء برنامج Mouser بعنوان "تمكين الابتكارات معًا" في عام 2015، وهو أحد برامج المكونات الإلكترونية الأكثر شهرة في الصناعة.
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بصفتها موزعًا معتمدًا عالميًا، تقدم Mouser أوسع مجموعة من أحدث أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ومنتجات الأتمتة الصناعية. يمكن لعملاء Mouser أن يتوقعوا منتجات أصلية ومعتمدة بنسبة 100% ويمكن تتبعها بالكامل من كل شريك من شركائها من الشركات المصنعة. للمساعدة في تسريع تصاميم العملاء، يستضيف موقع Mouser مكتبة واسعة من الموارد التقنية، بما في ذلك مركز الموارد التقني ، إلى جانب أوراق بيانات المنتج، والتصاميم المرجعية الخاصة بالموردين، وملاحظات التطبيق، ومعلومات التصميم الفني، والأدوات الهندسية وغيرها من المعلومات المفيدة.
يمكن للمهندسين مواكبة أخبار المنتجات والتكنولوجيا والتطبيقات المثيرة اليوم من خلال النشرة الإخبارية الإلكترونية المجانية من Mouser. يمكن تخصيص أخبار البريد الإلكتروني واشتراكات المراجع الخاصة بشركة Mouser وفقًا لاحتياجات المشروع الفريدة والمتغيرة للعملاء والمشتركين. لا يمنح أي موزع آخر المهندسين هذا القدر من التخصيص والتحكم في المعلومات التي يتلقونها. تعرف على التقنيات الناشئة واتجاهات المنتجات والمزيد من خلال التسجيل اليوم على .
حول شركة Mouser Electronics
تعتبر شركة Mouser Electronics موزعًا معتمدًا لأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، وتركز على طرح المنتجات الجديدة من شركائها المصنعين الرائدين. يتوفر موقع الموزع العالمي mouser، الذي يخدم مجتمع مهندسي ومشتريي التصميم الإلكتروني العالمي، بلغات وعملات متعددة ويضم أكثر من 6.8 مليون منتج من أكثر من 1,200 علامة تجارية مصنعة. توفر شركة Mouser 28 موقع دعم حول العالم لتقديم أفضل خدمة عملاء في فئتها باللغة المحلية والعملة والمنطقة الزمنية. يقوم الموزع بالشحن إلى أكثر من 650,000 عميل في 223 دولة/إقليم من خلال مرافق التوزيع الحديثة التي تبلغ مساحتها مليون قدم مربع في منطقة مترو دالاس، بتكساس. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
العلامات التجارية
Mouser وMouser Electronics هي علامات تجارية مسجلة لشركة Mouser Electronics, Inc.، وقد تكون جميع المنتجات والشعارات وأسماء الشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
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