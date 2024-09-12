شركة Mouser Electronics تستكشف ابتكارات الشبكة الذكية المستدامة في أحدث سلسلة من المحتوى

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أصدرت شركة .Mouser Electronics, Inc ، الموزع العالمي المعتمد لأحدث المكونات الإلكترونية ومنتجات الأتمتة الصناعية، اليوم أحدث إصدار من سلسلة التكنولوجيا تمكين الابتكار معًا (EIT)، التي تستكشف فوائد دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الذكية، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في تحقيق الإدارة المستدامة للشبكة.

يؤدي اعتماد نظام الشبكة الذكية إلى تعزيز دقة مراقبة استخدام الطاقة وتوزيعها وتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه بين النظام والمستخدمين. يعيد هذا النهج اللامركزي إدخال الكهرباء من مصادر متعددة، وإعادة تدوير الطاقة المتجددة مرة أخرى إلى الشبكة الذكية. ومن المتوقع أن تدعم هذه الابتكارات البنية التحتية للشحن لـ 50% من جميع مركبات الركاب، فضلاً عن تلبية احتياجات الكهرباء لعدد متزايد من سكان العالم، والدفع نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة. في هذا المجال، سيكتشف المهندسون الفوائد والتحديات المحيطة بالانتقال إلى نظام الشبكة الذكية، والأجهزة المعنية، وإمكانات السوق لهذه التكنولوجيا.

في الحلقات الجديدة من البودكاست The Tech Between U ، يتحدث المذيع Raymond Yin، مدير المحتوى الفني في شركة Mouser، مع Chris Irwin، مدير البرامج في مكتب الكهرباء التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE).يناقشون تكامل إنترنت الأشياء المتعلق بالشبكة الذكية وما يلزم لضمان موثوقيتها ومرونتها. ينضم Del Stephens، كبير مسؤولي التسليم الفني لموارد الطاقة الموزعة (DERs) في Summit Human Capital، إلى Mouser لدراسة دور المركبات الكهربائية (EVs) داخل الشبكة، إلى جانب طرق تخفيف واستقرار استهلاك الطاقة.

قال Yin: "الشبكة الذكية ليست مجرد ترقية؛ إنها ثورة في إدارة الطاقة". "من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والمصادر المتجددة، يعمل المهندسون اليوم على إيجاد حلول تعمل على تغيير مفهوم الطاقة. تتمتع التكنولوجيا التي تقوم عليها الشبكة الذكية بإمكانيات هائلة – ونحن متحمسون لمشاركة بعض الأفكار التي تعلمناها.

تقدم هذه السلسلة موارد شاملة لمحترفي الهندسة، بما في ذلك المقالات الفنية ، وحالات الاستخدام، والرسوم البيانية ، ومقاطع الفيديو ، والمحتوى الحصري للمشتركين. تم إنشاء برنامج Mouser بعنوان "تمكين الابتكارات معًا" في عام 2015، وهو أحد برامج المكونات الإلكترونية الأكثر شهرة في الصناعة.

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بصفتها موزعًا معتمدًا عالميًا، تقدم Mouser أوسع مجموعة من أحدث أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ومنتجات الأتمتة الصناعية. يمكن لعملاء Mouser أن يتوقعوا منتجات أصلية ومعتمدة بنسبة 100% ويمكن تتبعها بالكامل من كل شريك من شركائها من الشركات المصنعة. للمساعدة في تسريع تصاميم العملاء، يستضيف موقع Mouser مكتبة واسعة من الموارد التقنية، بما في ذلك مركز الموارد التقني ، إلى جانب أوراق بيانات المنتج، والتصاميم المرجعية الخاصة بالموردين، وملاحظات التطبيق، ومعلومات التصميم الفني، والأدوات الهندسية وغيرها من المعلومات المفيدة.

يمكن للمهندسين مواكبة أخبار المنتجات والتكنولوجيا والتطبيقات المثيرة اليوم من خلال النشرة الإخبارية الإلكترونية المجانية من Mouser. يمكن تخصيص أخبار البريد الإلكتروني واشتراكات المراجع الخاصة بشركة Mouser وفقًا لاحتياجات المشروع الفريدة والمتغيرة للعملاء والمشتركين. لا يمنح أي موزع آخر المهندسين هذا القدر من التخصيص والتحكم في المعلومات التي يتلقونها. تعرف على التقنيات الناشئة واتجاهات المنتجات والمزيد من خلال التسجيل اليوم على .

حول شركة Mouser Electronics

تعتبر شركة Mouser Electronics موزعًا معتمدًا لأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، وتركز على طرح المنتجات الجديدة من شركائها المصنعين الرائدين. يتوفر موقع الموزع العالمي mouser، الذي يخدم مجتمع مهندسي ومشتريي التصميم الإلكتروني العالمي، بلغات وعملات متعددة ويضم أكثر من 6.8 مليون منتج من أكثر من 1,200 علامة تجارية مصنعة. توفر شركة Mouser 28 موقع دعم حول العالم لتقديم أفضل خدمة عملاء في فئتها باللغة المحلية والعملة والمنطقة الزمنية. يقوم الموزع بالشحن إلى أكثر من 650,000 عميل في 223 دولة/إقليم من خلال مرافق التوزيع الحديثة التي تبلغ مساحتها مليون قدم مربع في منطقة مترو دالاس، بتكساس. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

العلامات التجارية

Mouser وMouser Electronics هي علامات تجارية مسجلة لشركة Mouser Electronics, Inc.، وقد تكون جميع المنتجات والشعارات وأسماء الشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

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