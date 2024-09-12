Cerebras توقع مذكرة تفاهم للمساعدة في تسريع نشر الذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Cerebras Systems عن توقيع مذكرة تفاهم مع Aramco، والتي تهدف بموجبها إلى جلب الاستدلال عالي الأداء بالذكاء الاصطناعي إلى الصناعات والجامعات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. تخطط لبناء وتدريب ونشر نماذج لغوية كبيرة من الطراز العالمي باستخدام أنظمة CS-3 الرائدة في الصناعة من Cerebras، وذلك للمساعدة في تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تركز البنية التحتية الجديدة للحوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي في Aramco على تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وتزويد الصناعات المحلية والشركات والجامعات بإمكانية الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي CS-3 من Cerebras. تهدف هذه المنظمات إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة من Cerebras لتطوير نماذج لغوية كبيرة متطورة من خلال تحديد الحجم والضبط للحصول على الأداء الأمثل، وتلبية متطلبات الأعمال المحلية.

قال Andrew Feldman ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Cerebras : " يشرفنا أن نعمل مع Aramco لتقديم تطبيقات عالية الأداء وحوسبة منخفضة الكمون وتطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة للصناعات والمؤسسات والجامعات المحلية. معًا، نخطط لتسريع إمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تعزيز القدرات وخلق فرص جديدة للشركات المحلية لتعزيز الإبداع وإطلاق القيمة وتعزيز الاستدامة".

قال نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا الرقمية والمعلومات في Aramco : "تهدف مذكرة التفاهم هذه مع Cerebras إلى تسريع قدراتنا على تطوير اقتصاد ابتكار رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من خلال المساعدة في دعم تكامل حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإطلاق فرص جديدة للبلاد وتوطين التقنيات المتطورة ذات الخبرة الإقليمية".

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، تخطط Aramco لتجهيز أعمال الحوسبة السحابية الخاصة بها بأنظمة CS-3 الجديدة لتسريع تطوير تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي.

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حول Cerebras Systems

Cerebras Systems هو فريق من مهندسي الكمبيوتر الرائدين وعلماء الكمبيوتر والباحثين في مجال التعلم العميق والمهندسين من جميع الأنواع. لقد اجتمعنا معًا لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال بناء فئة جديدة من الحواسيب العملاقة للذكاء الاصطناعي من الألف إلى الياء. منتجنا الرائد، نظام CS-3، مدعوم بأكبر وأسرع معالج للذكاء الاصطناعي في العالم، وهو Wafer-Scale Engine-3. يتم تجميع أنظمة CS-3 بسرعة وسهولة معًا لإنشاء أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي في العالم، كما أنها تجعل وضع النماذج على أجهزة الكمبيوتر العملاقة أمرًا بسيطًا للغاية من خلال تجنب تعقيد الحوسبة الموزعة. تستخدم الشركات الرائدة والمؤسسات البحثية والحكومات حلول Cerebras لتطوير نماذج ملكية رائدة ولتدريب نماذج مفتوحة المصدر مع ملايين التنزيلات. تتوفر حلول Cerebras من خلال سحابة Cerebras وفي الموقع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو X .

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