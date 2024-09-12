Cerebras توقع مذكرة تفاهم للمساعدة في تسريع نشر الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Cerebras Systems عن توقيع مذكرة تفاهم مع Aramco، والتي تهدف بموجبها إلى جلب الاستدلال عالي الأداء بالذكاء الاصطناعي إلى الصناعات والجامعات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. تخطط Aramco
لبناء وتدريب ونشر نماذج لغوية كبيرة من الطراز العالمي باستخدام أنظمة CS-3 الرائدة في الصناعة من Cerebras، وذلك للمساعدة في تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تركز البنية التحتية الجديدة للحوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي في Aramco على تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وتزويد الصناعات المحلية والشركات والجامعات بإمكانية الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي CS-3 من Cerebras. تهدف هذه المنظمات إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة من Cerebras لتطوير نماذج لغوية كبيرة متطورة من خلال تحديد الحجم والضبط للحصول على الأداء الأمثل، وتلبية متطلبات الأعمال المحلية.
قال Andrew Feldman ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Cerebras : " يشرفنا أن نعمل مع Aramco لتقديم تطبيقات عالية الأداء وحوسبة منخفضة الكمون وتطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة للصناعات والمؤسسات والجامعات المحلية. معًا، نخطط لتسريع إمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تعزيز القدرات وخلق فرص جديدة للشركات المحلية لتعزيز الإبداع وإطلاق القيمة وتعزيز الاستدامة".
قال نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا الرقمية والمعلومات في Aramco : "تهدف مذكرة التفاهم هذه مع Cerebras إلى تسريع قدراتنا على تطوير اقتصاد ابتكار رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من خلال المساعدة في دعم تكامل حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإطلاق فرص جديدة للبلاد وتوطين التقنيات المتطورة ذات الخبرة الإقليمية".
وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، تخطط Aramco لتجهيز أعمال الحوسبة السحابية الخاصة بها بأنظمة CS-3 الجديدة لتسريع تطوير تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي.
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حول Cerebras Systems
Cerebras Systems هو فريق من مهندسي الكمبيوتر الرائدين وعلماء الكمبيوتر والباحثين في مجال التعلم العميق والمهندسين من جميع الأنواع. لقد اجتمعنا معًا لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال بناء فئة جديدة من الحواسيب العملاقة للذكاء الاصطناعي من الألف إلى الياء. منتجنا الرائد، نظام CS-3، مدعوم بأكبر وأسرع معالج للذكاء الاصطناعي في العالم، وهو Wafer-Scale Engine-3. يتم تجميع أنظمة CS-3 بسرعة وسهولة معًا لإنشاء أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي في العالم، كما أنها تجعل وضع النماذج على أجهزة الكمبيوتر العملاقة أمرًا بسيطًا للغاية من خلال تجنب تعقيد الحوسبة الموزعة. تستخدم الشركات الرائدة والمؤسسات البحثية والحكومات حلول Cerebras لتطوير نماذج ملكية رائدة ولتدريب نماذج مفتوحة المصدر مع ملايين التنزيلات. تتوفر حلول Cerebras من خلال سحابة Cerebras وفي الموقع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو X .
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