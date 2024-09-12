اختيار شركة Anaplan شركة Netapp بغية توحيد أنظمة تخزين البيانات ومن ثَم تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetApp®‎ (ناسداك: NTAP) المتخصصة في مجال البنية التحتية للبيانات، أن شركة Anaplan، وهي الشركة المزودة لمنصة رائدة في السوق لتخطيط الأعمال وصنع القرارات، قد اختارت شركة NetApp كمورد أنظمة تخزين أساسي لها. فعن طريق اعتماد أنظمة تخزين البيانات الموحدة من NetApp لتحديث أنظمة التخزين في أربعة مراكز بيانات على مستوى العالم، تعمل شركة Anaplan على توحيد أنظمة التخزين في عمليات النشر السحابية العامة والخاصة، مما يبسط عمليات البيانات إلى حد كبير وييسر سبل ابتكار حلول تركز على الذكاء الاصطناعي.

تمكّن شركة Anaplan المؤسسات في مختلف الصناعات من رؤية وتخطيط وتحقيق نتائج أعمال أفضل بالاستعانة بمنصة SaaS السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لعملاء شركة Anaplan استخدام منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بغية تسريع عمليات صنع القرارات في ظل تحقيق نتائج أفضل، متمثلة في زيادة الإيرادات، وتحسين المبيعات، وتعزيز التوقعات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركة Anaplan تستعين بمزيج من موفري الخدمات السحابية والأنظمة المحلية بهدف ضمان قدرتها على تفعيل منصة SaaS بكفاءة وفعالية على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك وقبل وقوع اختيارها على شركة NetApp، كانت شركة Anaplan تعمد إلى التنقل بين العديد من منصات التخزين، فطالها البطء وباتت أكثر استهلاكًا للموارد اللازمة لتنفيذ عمليات البيانات المطلوبة للتوصل إلى رؤى قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء على نطاق واسع. ونظرًا إلى أن شركة Anaplan كانت تدرس آلية تحديث بنية التخزين التحتية القديمة، فقد اتخذت قرارًا بتوحيد عملياتها السحابية والمحلية على البنية التحتية الذكية للبيانات بالتعاون مع شركة NetApp والتي تتجاوز متطلبات الأداء والتكلفة والتكرار والتوافر التي تحتاج إليها Anaplan لقطع خطوات ثابتة على طريق الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

صرح Adam Thier، مدير قسم المنتجات والتكنولوجيا في شركة Anaplan، قائلاً: "نعمد في شركة Anaplan إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في كل مستوى ضالع في منصتنا حتى يتمكن عملاؤنا من وضع خطط أفضل وتحقيق أهداف العمل المرجوة". "في السابق، كانت بياناتنا المحلية والسحابية مفعلة على منصات مختلفة، وتمثل أقل أثر لذلك في مضاعفة مقدار أعباء العمل اللازم لتغذية أنظمة بيانات الذكاء الاصطناعي. ولكن عند التبديل إلى نهج موحد لتخزين البيانات محليًا وسحابيًا، يمكننا ضمان تطبيق كل التعديلات والإعدادات التي نستخدمها لإدارة بياناتنا في منظومتنا بأكملها. باختصار، تتيح لنا شركة NetApp تنفيذ المزيد بموارد أقل."

ستستخدم شركة Anaplan أنظمة التخزين AFF C-Series من شركة NetApp بغية توفير السعة اللازمة التي تجعلها قادرة على تقديم تطبيق SaaS للعملاء بكفاءة وفعالية وتحقيق وفورات في التكاليف عن طريق تقسيم أعمال البيانات الثانوية إلى مجموعات تخزين NetApp FAS. ولأغراض تعزيز كفاءة عمليات البيانات، تعمد شركة Anaplan إلى استخدام خدمات التخزين السحابية الأصلية من موفري الخدمات السحابية العامة المعتمدة على NetApp ONTAP®‎، مما يتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات إدارة البيانات بسهولة عبر السحابة المتعددة الهجينة، والتي تعد ضلعًا أساسيًا في تسريع وتيرة تفعيل أنظمة بيانات الذكاء الاصطناعي. إضافةً إلى ذلك، ستضمن تكوينات NetApp MetroCluster مستوى توافر عاليًا وحماية فائقة لعمليات البيانات في شركة Anaplan عن طريق إتاحة الفرصة لعمل نسخ احتياطية سريعة لاستخدامها في حالات التعافي من الكوارث. جدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها تبسيط عمليات البيانات في شركة Anaplan، مما يتيح لفريقها التقني الفرصة للتركيز على المبادرات الأكثر صعوبة ذات القيمة العالية، مثل تجربة تفعيل الذكاء الاصطناعي.

صرح César Cernuda، رئيس شركة NetApp، قائلاً: "تتمتع شركة NetApp بالمؤهلات الفريدة اللازمة لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي في شركة Anaplan، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، والبيانات قوام شركة NetApp". "توفر شركة NetApp نظام تخزين بيانات موحدًا وشاملاً يربط بين أي نوع بيانات وأي مهمة عمل وأي بروتوكول تخزين، في أي مكان توجد فيه بيانات عملائنا. ثم إن العلاقات الوثيقة التي تربط شركة NetApp بكل مزودي الخدمات السحابية الثلاثة الأبرز من شأنها تمكين مطوري وعملاء شركة Anaplan من حيازة حل لا مثيل له لإدارة البيانات السحابية الهجينة، والذي بدوره يعد عنصرًا حيويًا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة. هذا إلى جانب أن البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp تتيح لشركة Anaplan تفعيل عمليات بيانات الذكاء الاصطناعي وتلبية المعايير العالية التي يتوقعها العملاء."

موارد إضافية



حلول بيانات الذكاء الاصطناعي

نظام تخزين البيانات الموحد من NetApp

نظام AFF C-Series من NetApp هو حل تخزين وميضي موحد السعة منصة تخزين FAS: السلاسة والكفاءة والثقة

نبذة عن NetApp

تعد NetApp شركة متخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، فهي تجمع بين أنظمة تخزين البيانات الموحدة وخدمات البيانات المتكاملة وحلول العمليات السحابية، هادفةً إلى تحويل عالم الاضطرابات إلى فرصة ذهبية لكل عميل، إلى جانب ذلك تنشئ NetApp بنية تحتية خالية من الصوامع، معولةً على إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي بغية تفعيل أفضل إدارة للبيانات. وبصفتنا الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة التخزين المعنية بالمؤسسات المدرجة في أكبر السحابات في العالم، فإن خدمة تخزين البيانات التي نقدمها توفر مرونة وسلاسة منقطعة النظير. إضافةً إلى ذلك، توفر خدمات البيانات التي نقدمها ميزات فائقة على صعيد البيانات بفضل المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات، كما توفر حلول العمليات السحابية لدينا تحسينًا متواصلاً للأداء والكفاءة بفضل إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي. فبغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، مع NetApp، يمكنك تغيير البنية التحتية للبيانات تغييرًا جذريًا بغية الارتقاء بمستوى أعمالك. تعرّف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .

إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.‎، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.

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