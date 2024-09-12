اختيار شركة Anaplan شركة Netapp بغية توحيد أنظمة تخزين البيانات ومن ثَم تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetApp® (ناسداك: NTAP) المتخصصة في مجال البنية التحتية للبيانات، أن شركة Anaplan، وهي الشركة المزودة لمنصة رائدة في السوق لتخطيط الأعمال وصنع القرارات، قد اختارت شركة NetApp كمورد أنظمة تخزين أساسي لها. فعن طريق اعتماد أنظمة تخزين البيانات الموحدة من NetApp لتحديث أنظمة التخزين في أربعة مراكز بيانات على مستوى العالم، تعمل شركة Anaplan على توحيد أنظمة التخزين في عمليات النشر السحابية العامة والخاصة، مما يبسط عمليات البيانات إلى حد كبير وييسر سبل ابتكار حلول تركز على الذكاء الاصطناعي.
تمكّن شركة Anaplan المؤسسات في مختلف الصناعات من رؤية وتخطيط وتحقيق نتائج أعمال أفضل بالاستعانة بمنصة SaaS السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لعملاء شركة Anaplan استخدام منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بغية تسريع عمليات صنع القرارات في ظل تحقيق نتائج أفضل، متمثلة في زيادة الإيرادات، وتحسين المبيعات، وتعزيز التوقعات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركة Anaplan تستعين بمزيج من موفري الخدمات السحابية والأنظمة المحلية بهدف ضمان قدرتها على تفعيل منصة SaaS بكفاءة وفعالية على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك وقبل وقوع اختيارها على شركة NetApp، كانت شركة Anaplan تعمد إلى التنقل بين العديد من منصات التخزين، فطالها البطء وباتت أكثر استهلاكًا للموارد اللازمة لتنفيذ عمليات البيانات المطلوبة للتوصل إلى رؤى قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء على نطاق واسع. ونظرًا إلى أن شركة Anaplan كانت تدرس آلية تحديث بنية التخزين التحتية القديمة، فقد اتخذت قرارًا بتوحيد عملياتها السحابية والمحلية على البنية التحتية الذكية للبيانات بالتعاون مع شركة NetApp والتي تتجاوز متطلبات الأداء والتكلفة والتكرار والتوافر التي تحتاج إليها Anaplan لقطع خطوات ثابتة على طريق الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
صرح Adam Thier، مدير قسم المنتجات والتكنولوجيا في شركة Anaplan، قائلاً: "نعمد في شركة Anaplan إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في كل مستوى ضالع في منصتنا حتى يتمكن عملاؤنا من وضع خطط أفضل وتحقيق أهداف العمل المرجوة". "في السابق، كانت بياناتنا المحلية والسحابية مفعلة على منصات مختلفة، وتمثل أقل أثر لذلك في مضاعفة مقدار أعباء العمل اللازم لتغذية أنظمة بيانات الذكاء الاصطناعي. ولكن عند التبديل إلى نهج موحد لتخزين البيانات محليًا وسحابيًا، يمكننا ضمان تطبيق كل التعديلات والإعدادات التي نستخدمها لإدارة بياناتنا في منظومتنا بأكملها. باختصار، تتيح لنا شركة NetApp تنفيذ المزيد بموارد أقل."
ستستخدم شركة Anaplan أنظمة التخزين AFF C-Series من شركة NetApp بغية توفير السعة اللازمة التي تجعلها قادرة على تقديم تطبيق SaaS للعملاء بكفاءة وفعالية وتحقيق وفورات في التكاليف عن طريق تقسيم أعمال البيانات الثانوية إلى مجموعات تخزين NetApp FAS. ولأغراض تعزيز كفاءة عمليات البيانات، تعمد شركة Anaplan إلى استخدام خدمات التخزين السحابية الأصلية من موفري الخدمات السحابية العامة المعتمدة على NetApp ONTAP®، مما يتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات إدارة البيانات بسهولة عبر السحابة المتعددة الهجينة، والتي تعد ضلعًا أساسيًا في تسريع وتيرة تفعيل أنظمة بيانات الذكاء الاصطناعي. إضافةً إلى ذلك، ستضمن تكوينات NetApp MetroCluster مستوى توافر عاليًا وحماية فائقة لعمليات البيانات في شركة Anaplan عن طريق إتاحة الفرصة لعمل نسخ احتياطية سريعة لاستخدامها في حالات التعافي من الكوارث. جدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها تبسيط عمليات البيانات في شركة Anaplan، مما يتيح لفريقها التقني الفرصة للتركيز على المبادرات الأكثر صعوبة ذات القيمة العالية، مثل تجربة تفعيل الذكاء الاصطناعي.
صرح César Cernuda، رئيس شركة NetApp، قائلاً: "تتمتع شركة NetApp بالمؤهلات الفريدة اللازمة لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي في شركة Anaplan، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، والبيانات قوام شركة NetApp". "توفر شركة NetApp نظام تخزين بيانات موحدًا وشاملاً يربط بين أي نوع بيانات وأي مهمة عمل وأي بروتوكول تخزين، في أي مكان توجد فيه بيانات عملائنا. ثم إن العلاقات الوثيقة التي تربط شركة NetApp بكل مزودي الخدمات السحابية الثلاثة الأبرز من شأنها تمكين مطوري وعملاء شركة Anaplan من حيازة حل لا مثيل له لإدارة البيانات السحابية الهجينة، والذي بدوره يعد عنصرًا حيويًا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة. هذا إلى جانب أن البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp تتيح لشركة Anaplan تفعيل عمليات بيانات الذكاء الاصطناعي وتلبية المعايير العالية التي يتوقعها العملاء."
موارد إضافية
حلول بيانات الذكاء الاصطناعي
نظام تخزين البيانات الموحد من NetApp
نظام AFF C-Series من NetApp هو حل تخزين وميضي موحد السعة
منصة تخزين FAS: السلاسة والكفاءة والثقة
نبذة عن NetApp
تعد NetApp شركة متخصصة في مجال البنية التحتية الذكية للبيانات، فهي تجمع بين أنظمة تخزين البيانات الموحدة وخدمات البيانات المتكاملة وحلول العمليات السحابية، هادفةً إلى تحويل عالم الاضطرابات إلى فرصة ذهبية لكل عميل، إلى جانب ذلك تنشئ NetApp بنية تحتية خالية من الصوامع، معولةً على إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي بغية تفعيل أفضل إدارة للبيانات. وبصفتنا الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة التخزين المعنية بالمؤسسات المدرجة في أكبر السحابات في العالم، فإن خدمة تخزين البيانات التي نقدمها توفر مرونة وسلاسة منقطعة النظير. إضافةً إلى ذلك، توفر خدمات البيانات التي نقدمها ميزات فائقة على صعيد البيانات بفضل المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات، كما توفر حلول العمليات السحابية لدينا تحسينًا متواصلاً للأداء والكفاءة بفضل إمكانية الملاحظة والذكاء الاصطناعي. فبغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، مع NetApp، يمكنك تغيير البنية التحتية للبيانات تغييرًا جذريًا بغية الارتقاء بمستوى أعمالك. تعرّف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .
إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.
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