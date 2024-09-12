وقع الاختيار على شركة Experian ضمن قائمة أفضل 100 مكان عمل في مجال التكنولوجيا لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Experian North America مركزًا ضمن تصنيفات Fortune لأفضل أماكن العمل في مجال التكنولوجياTM لعام 2024. يسلط هذا التكريم الضوء على ثقافة مكان العمل المتميزة في شركة Experian التي من شأنها تعزيز آليات الابتكار والشمول والمساواة ورفاهية أعضاء الفريق والنمو والتقدم.

في إطار إعداد قائمة أفضل 100 لهذا العام، تعاونت Fortune مع شركة تحليلات الأفراد Great Place to Work®‎ لاستطلاع آراء أكثر من 870,000 موظف، وجمعت بيانات من شركات تمثل أكثر 6.1 ملايين موظف، إذ مكّن الاستطلاع الموظفين من مشاركة آراء سرية عن ثقافة مؤسستهم عن طريق الإدلاء بإجابات على 60 عبارة تصف، عند وضعها معًا، تجربة رائعة للموظفين تتميز بمستويات عالية من الثقة والاحترام والمصداقية والمزيد.

صرحت Jennifer Schulz، المدير التنفيذي لشركة Experian North America، قائلةً: "يعكس هذا التقدير العمل الجاد الذي يبذله أعضاء فريقنا على صعيد الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لحل المشكلات المعقدة التي تواجه عملاءنا، والتحسينات المستمرة التي نجريها لتوفير مكان عمل أكثر فعالية تبرز فيه سبل تواصل فعالة". "يعد هذا التكريم شهادة على التزام شركة Experian تجاه موظفيها واحتياجاتهم داخل مكان العمل وخارجه."

حصدت شركة Experian جائزة ضمن فئة أماكن العمل الكبيرة، وقد كان العامل المهم الذي أسهم في حصولها على هذه الجائزة هو آراء موظفيها الواردة في استطلاع Great Place to Work.

هذه هي الجائزة الثالثة المرموقة التي تحصدها شركة Experian في غضون الشهرين الماضيين، بعد ما حصلت أيضًا SentinelTM Commercial Entity Fraud Suite التابعة لشركة Experian على الميدالية الفضية ضمن فئة "أفضل ابتكار لمعرفة عميلك/شركتك (KYC/KYB)" من Datos Insights ، ناهيك عن حصادها المركز السابع ضمن تصنيفات IDC FinTech لعام 2024، محتلةً مركزًا ضمن أفضل 10 موفري خدمات للعام الثالث على التوالي.

تعد شركة Experian شركة رائدة على صعيد توظيف الخبيرات من السيدات في مجال التكنولوجيا حسب تصنيف AnitaB منذ عام 2017، كما كرمتها Forbes بتصنيفها كواحدة من أفضل الشركات التي تعنى بالعاملين التقنيين في أمريكا، إذ تدعم الشركة آلية التوظيف المتنوع في مجال التكنولوجيا مدعومة بمنظمات عديدة، من ضمنها AfroTech وGrace Hopper وLesbians Who Tech وOut In Tech.

نبذة عن Experian

تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.

تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرّف على المزيد على experianplc .

تعد Experian وعلامات Experian المستخدمة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Experian والشركات التابعة لها، وأسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا تخص مالكيها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.