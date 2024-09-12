وقع الاختيار على شركة Experian ضمن قائمة أفضل 100 مكان عمل في مجال التكنولوجيا لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Experian North America مركزًا ضمن تصنيفات Fortune لأفضل أماكن العمل في مجال التكنولوجياTM لعام 2024. يسلط هذا التكريم الضوء على ثقافة مكان العمل المتميزة في شركة Experian التي من شأنها تعزيز آليات الابتكار والشمول والمساواة ورفاهية أعضاء الفريق والنمو والتقدم.
في إطار إعداد قائمة أفضل 100 لهذا العام، تعاونت Fortune مع شركة تحليلات الأفراد Great Place to Work® لاستطلاع آراء أكثر من 870,000 موظف، وجمعت بيانات من شركات تمثل أكثر 6.1 ملايين موظف، إذ مكّن الاستطلاع الموظفين من مشاركة آراء سرية عن ثقافة مؤسستهم عن طريق الإدلاء بإجابات على 60 عبارة تصف، عند وضعها معًا، تجربة رائعة للموظفين تتميز بمستويات عالية من الثقة والاحترام والمصداقية والمزيد.
صرحت Jennifer Schulz، المدير التنفيذي لشركة Experian North America، قائلةً: "يعكس هذا التقدير العمل الجاد الذي يبذله أعضاء فريقنا على صعيد الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لحل المشكلات المعقدة التي تواجه عملاءنا، والتحسينات المستمرة التي نجريها لتوفير مكان عمل أكثر فعالية تبرز فيه سبل تواصل فعالة". "يعد هذا التكريم شهادة على التزام شركة Experian تجاه موظفيها واحتياجاتهم داخل مكان العمل وخارجه."
حصدت شركة Experian جائزة ضمن فئة أماكن العمل الكبيرة، وقد كان العامل المهم الذي أسهم في حصولها على هذه الجائزة هو آراء موظفيها الواردة في استطلاع Great Place to Work.
هذه هي الجائزة الثالثة المرموقة التي تحصدها شركة Experian في غضون الشهرين الماضيين، بعد ما حصلت أيضًا SentinelTM Commercial Entity Fraud Suite التابعة لشركة Experian على الميدالية الفضية ضمن فئة "أفضل ابتكار لمعرفة عميلك/شركتك (KYC/KYB)" من Datos Insights ، ناهيك عن حصادها المركز السابع ضمن تصنيفات IDC FinTech لعام 2024، محتلةً مركزًا ضمن أفضل 10 موفري خدمات للعام الثالث على التوالي.
تعد شركة Experian شركة رائدة على صعيد توظيف الخبيرات من السيدات في مجال التكنولوجيا حسب تصنيف AnitaB منذ عام 2017، كما كرمتها Forbes بتصنيفها كواحدة من أفضل الشركات التي تعنى بالعاملين التقنيين في أمريكا، إذ تدعم الشركة آلية التوظيف المتنوع في مجال التكنولوجيا مدعومة بمنظمات عديدة، من ضمنها AfroTech وGrace Hopper وLesbians Who Tech وOut In Tech.
نبذة عن Experian
تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.
تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.
فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرّف على المزيد على experianplc .
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