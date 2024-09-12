شركة Raiven Capital Banks تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنسانية لدفع الثورة الصناعية الخامسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--مع تطور الذكاء الاصطناعي، ظهرت روايتين مهيمنتين: الأولى تزعم أن الضجة الأولية حول الذكاء الاصطناعي آخذة في التلاشي، في حين تتوقع الثانية نزوحًا جماعيًا للوظائف. تدعو Raiven Capital إلى منظور متوازن، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الإنسان مع التركيز على "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" مع دخولنا الثورة الصناعية الخامسة.

في العام الماضي، حذرت "رسالة الذكاء الاصطناعي" من مخاطر الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مما أدى إلى إثارة الضجيج. في ذلك الوقت، دعت Raiven Capital إلى حوكمة مدروسة للذكاء الاصطناعي. ويشير الدكتور James Baty، الشريك والمدير التنفيذي لشركة Raiven، إلى أن "رؤية Raiven تتحقق الآن مع تفعيل الأطر التنظيمية الحاسمة، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي والأمر التنفيذي الأمريكي للذكاء الاصطناعي ، من أجل التطوير الآمن والمفيد والتنافسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي".

اليوم، تركز شركة Raiven Capital على "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" -أنظمة الأعمال التي تعمل على تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة- إلى جانب المبادئ التحويلية "للثورة الصناعية الخامسة". تؤكد Raiven على المنصات الرقمية القابلة للتطوير بشكل كبير والتي تعزز الخبرة البشرية وتحسن عملية صنع القرار وترفع الإنتاجية. في مدونة Raiven الأخيرة، “AI Chatbot Shootout” ، قمنا بتسهيل مناقشة بين نظامين رائدين للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على كيفية تكملة الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية بدلاً من استبدالها.

قال Supreet Manchanda، الشريك المؤسس لشركة Raiven': "نحن ملتزمون بالذكاء الاصطناعي الذي يعزز القدرات البشرية". "إن تركيزنا في مجال "الذكاء الاصطناعي التشغيلي" ينصب على الابتكار المرتكز على الإنسان. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع المهارات البشرية، نعزز الإنتاجية والفوائد المجتمعية".

ومن الأمثلة البارزة على الذكاء الاصطناعي التشغيلي المعزز بشريًا في مجال الرعاية الصحية، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي مجموعات البيانات الكبيرة لتوفير تشخيصات أسرع وأكثر دقة. ويؤدي هذا إلى تحسين دقة التشخيص ونتائج المرضى مع تعزيز خبرة الطبيب بدلاً من استبدالها.

وأضاف Paul Dugsin، الشريك المؤسس لشركة Raiven: "إن الذكاء الاصطناعي التشغيلي، بما يتجاوز نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، ضروري للشركات الناشئة التي تهدف إلى النمو بسرعة وتوليد تدفق نقدي إيجابي". "هذا هو حجر الزاوية في الثورة الصناعية الخامسة، حيث سيكون تكامل الذكاء الاصطناعي مفتاحًا لدفع الربحية".

تدعو Raiven Capital المستثمرين والقادة والمؤسسين ذوي الرؤية لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار معًا. للحصول على معلومات الاستثمار، اتصل بنا على ... .

حول Raiven Capital : Raiven Capital هو صندوق رأس مال استثماري عالمي له مراكز في وادي السيليكون وتورونتو ودبي. نستثمر في شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة.

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