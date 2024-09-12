"التصنيع" تحصل على شهادة "مركز الخبرة" من "إس إيه بي"

(MENAFN
- Wallis Public Relations) الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 سبتمبر 2024 – حصلت شركة "التصنيع"، إحدى أكبر الشركات الصناعية والبتروكيماوية السعودية، على شهادة "مركز الخبرة" من شركة "إس إيه بي"، لتصبح أول عميل لشركة "إس إيه بي" في قطاع الكيماويات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط يحصل على هذا التكريم المتميز، ما يسهم في تعزيز ريادتها في التحول الرقمي والتميز التشغيلي.
وتُمنح شهادة "مركز الخبرة" من "إس إيه بي" للمؤسسات الملتزمة بأعلى معايير "إس إيه بي" في الابتكار وتبني التكنولوجيا والتحسين المستمر. ويعكس هذا التكريم التزام شركة "التصنيع" الراسخ بالاستفادة من حلول "إس إيه بي" لرفع كفاءة الأعمال وتحسين الأداء وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبهذه المناسبة، أكد عمر البلالي، رئيس تقنية المعلومات في شركة "التصنيع"، أن هذا الإنجاز يجسد التزام الشركة بدفع عجلة التحول الرقمي والاستفادة من أحدث ابتكارات "إس إيه بي" بما يدعم أهدافها التجارية. وقال: "أصبحنا بهذا التكريم الشركة الوحيدة في قطاع الكيماويات بالمنطقة التي تحصل على هذه الشهادة، ما يؤكد التزامنا بالتحسين المستمر، وحرصنا على تبني أحدث التقنيات، وتوافق إجراءاتنا مع أفضل ممارسات’إس إيه بي‘".
وتنسجم استراتيجية "التصنيع" في مجال التقنية والابتكار بشكل وثيق مع رؤيتها ورسالتها وذلك ضمن إطار مسيرة التحول الرقمي المستمرة للشركة، ما يضمن دعم البنية التحتية التقنية للأهداف التجارية للشركة على المديين القريب والبعيد. وكانت الشركة قد وظفت وبنجاح العديد من حلول "إس إيه بي" المتطورة ومن بينها حل "إس/4 هانا كلاود" SAP S/4HANA Cloud، و"سكسيس فاكترز" SAP SuccessFactors و"أريبا" SAP Ariba و"سيغنافيو" SAP Signavio و"بي تي بي" SAP BTP، وذلك بهدف تبسيط العمليات ودعم صناعة القرار وتحسين المرونة المؤسسية. وتؤكد هذه الشهادة قدرة "التصنيع" على ضمان استدامة العمل بهذه التقنيات وتطويرها، ما من شأنه توفير قيمة قابلة للقياس على امتداد الشركة.
وأظهرت شركة "التصنيع" التزامها المستمر بالابتكار، فكانت من أوائل الشركات التي تبنت حلول "إس إيه بي"، مثل منصة "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP و"سكسيس فاكترز" SAP SuccessFactors و"إنتغريتد بزنس بلانينج" SAP Integrated Business Planning (IBP). وأدى هذا النهج الاستباقي في تبني التقنيات الجديدة وتجريبها إلى تبوُّؤ الشركة لمكانة مرموقة في طليعة التحول الرقمي بقطاع الكيماويات.
من جهته تقدّم الدكتور فهد نواب، نائب الرئيس لشركة "إس إيه بي" السعودية، بالتهنئة إلى شركة "التصنيع" على هذا الإنجاز، قائلاً بأنها صاغت نموذجاً يحتذى به في قيادة التحول الرقمي من خلال تبنيها الاستراتيجي لتقنيات "إس إيه بي"، وأضاف: "تعد شركة ’التصنيع‘ أول شركة عاملة في قطاع الكيماويات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة رفيعة المستوى وذات المعايير الصارمة، في إنجاز يرسي معياراً جديداً للابتكار والتميز التجاري في المنطقة".
وغدت شركة "التصنيع" بحصولها على شهادة "مركز الخبرة" من "إس إيه بي"، نموذجاً بارزاً للنجاح في قطاع الكيماويات والقطاعات الأخرى، يوضح كيف يمكن أن يسهم النهج الشامل في الابتكار والسعي تجاه التحسين المستمر والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، في الارتقاء بالشركات والمؤسسات على صعيد الريادة الإقليمية لتصبح قصص نجاح تُدرّس عالمياً في التميز التشغيلي.
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