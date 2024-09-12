عمومية مصر للفنادق تُقر توزيع 1.2 جنيه للسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع نقدي قدره 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024.

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وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، على بنود عقد الإنابة مع احدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير تحديث فندق النيل ريتزكارلتون.

وأوضحت الشركة أن العقد بقيمة 15.78 مليون جنيه شامل جميع أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والرسوم.

وارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 77.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.45 مليار جنيه، مقارنة بربح 819.8 مليون جنيه بالعام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.43 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 975.98 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.

واعتمد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2024-2025 بمستهدف ربح بعد الضرائب 1.225 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 1.334 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي الجاري بنحو 1.79 مليار جنيه مقابل 1.35 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تسعى الشركة لاستثمار 363.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتتضمن البدء في تنفيذ تطوير وتحديث مستمر لفندقي النيل ريتزكارلتون، وسفير دهب، واستكمال الانفاق على مشروع E.R.P للشركة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إعادة الطرح على المكاتب والشركات الهندسية لاختيار مدير مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.

وجاء القرار نتيجة وجود عرض وحيد مقبول فنيًا، على أن يكون إعادة الطرح بتقديم العروض المالية بالدولار على أن يتم الدفع قيمة كل دفعة منه بالجنيه وفقًا للسعر المعلن من المركزي المصري في وقت استحقاق هذه الدفعة.