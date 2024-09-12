تشغيل خط ((الرورو)) الملاحى البحرى بين مصر وإيطاليا نوفمبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، عن تدشين خط النقل البحرى ((الرورو)) بين ميناء دمياط وميناء تريستى الإيطالى نوفمبر المقبل.

وأضاف السفير الإيطالى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته جمعية المصدرين المصريين ((إكسبولينك)) للإعلان عن تفاصيل النسخة 42 من المعرض المقرر انعقاده فى إيطاليا، خلال شهر مايو من العام المقبل، أن الخط الملاحى الجديد سيسهم فى تسريع تبادل البضائع عبر السفن بين البلدين.

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وأشار إلى أن الخط الجديد سيقلص مدة نقل البضائع بين ترييستى ودمياط إلى 60 ساعة، ما سيمكن المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق لندن أو برلين فى غضون أسبوع عبر ميناء ترييستى.

كما سيتم تخليص البضائع من خلال الجمارك حتى قبل وصولها إلى الميناء، بفضل استخدام تقنية الـBlockchain ورقمنة المستندات الجمركية.

جدير بالذكر، أن المفاوضات بشأن إطلاق الخط الملاحى بين ميناء ترييستى وميناء دمياط بدأت فى عام 2018، بتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى المصرية، ووزارة النقل الإيطالية.

وفى سياق متصل، أكد السفير الإيطالى، أن الموقع الجغرافى لمصر يجعلها جسراً للتواصل بين أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى وجود العديد من الشراكات الحالية بين البلدين لتعزيز فرص النمو وزيادة حجم التبادل التجارى.

من جانبه، قال السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفى، إن إيطاليا تُعد بوابة لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، خاصة منتجات الخضراوات والفاكهة.

وأشار ((عمارة)) إلى أن حجم التجارة الخارجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ارتفع حالياً ليصل إلى نحو 35 مليار دولار، مؤكداً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة لزيادة مجالات التصدير بين مصر ودول الاتحاد، شريطة مراجعة اتفاقيات التجارة البينية بصورة دورية.

وأضاف أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

ويُعد معرض ((ماك فروت)) واحداً من أهم الأحداث العالمية فى قطاع الزراعة والحاصلات الزراعية؛ حيث يجمع مجموعة من كبريات الشركات والعلامات التجارية وسلاسل الإمداد المتخصصة فى هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، بهدف إتاحة الفرص لعقد صفقات تجارية وفتح مجالات للتصدير.

وشهدت نسخة العام الماضى من المعرض مشاركة 30 شركة مصرية عارضة على مساحة 360 متراً مربعاً، إضافة إلى زيارة 56.200 مشترٍ دولى للمعرض.