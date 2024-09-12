تشغيل خط ((الرورو)) الملاحى البحرى بين مصر وإيطاليا نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر، عن تدشين خط النقل البحرى ((الرورو)) بين ميناء دمياط وميناء تريستى الإيطالى نوفمبر المقبل.
وأضاف السفير الإيطالى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته جمعية المصدرين المصريين ((إكسبولينك)) للإعلان عن تفاصيل النسخة 42 من المعرض المقرر انعقاده فى إيطاليا، خلال شهر مايو من العام المقبل، أن الخط الملاحى الجديد سيسهم فى تسريع تبادل البضائع عبر السفن بين البلدين.
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وأشار إلى أن الخط الجديد سيقلص مدة نقل البضائع بين ترييستى ودمياط إلى 60 ساعة، ما سيمكن المنتجات المصرية من الوصول إلى أسواق لندن أو برلين فى غضون أسبوع عبر ميناء ترييستى.
كما سيتم تخليص البضائع من خلال الجمارك حتى قبل وصولها إلى الميناء، بفضل استخدام تقنية الـBlockchain ورقمنة المستندات الجمركية.
جدير بالذكر، أن المفاوضات بشأن إطلاق الخط الملاحى بين ميناء ترييستى وميناء دمياط بدأت فى عام 2018، بتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى المصرية، ووزارة النقل الإيطالية.
وفى سياق متصل، أكد السفير الإيطالى، أن الموقع الجغرافى لمصر يجعلها جسراً للتواصل بين أوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى وجود العديد من الشراكات الحالية بين البلدين لتعزيز فرص النمو وزيادة حجم التبادل التجارى.
من جانبه، قال السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفى، إن إيطاليا تُعد بوابة لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، خاصة منتجات الخضراوات والفاكهة.
وأشار ((عمارة)) إلى أن حجم التجارة الخارجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ارتفع حالياً ليصل إلى نحو 35 مليار دولار، مؤكداً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة لزيادة مجالات التصدير بين مصر ودول الاتحاد، شريطة مراجعة اتفاقيات التجارة البينية بصورة دورية.
وأضاف أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
ويُعد معرض ((ماك فروت)) واحداً من أهم الأحداث العالمية فى قطاع الزراعة والحاصلات الزراعية؛ حيث يجمع مجموعة من كبريات الشركات والعلامات التجارية وسلاسل الإمداد المتخصصة فى هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، بهدف إتاحة الفرص لعقد صفقات تجارية وفتح مجالات للتصدير.
وشهدت نسخة العام الماضى من المعرض مشاركة 30 شركة مصرية عارضة على مساحة 360 متراً مربعاً، إضافة إلى زيارة 56.200 مشترٍ دولى للمعرض.
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