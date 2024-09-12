إيجى ديرى تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجى ديرى لمنتجات الألبان والإضافات الغذائية، الوصول بمبيعاتها إلى 400 مليون جنيه العام الجارى، مقارنة بنحو 260 مليون جنيه 2023.
قال أحمد نبيل، المدير العام للشركة، إنها تنتج ما يتراوح بين 150 و200 صنف من الإضافات، بطاقات إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً.
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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة حققت 250 ألف دولار صادرات خلال العام الماضى، وتستهدف 750 ألف دولار بنهاية العام الجارى، على أن تصل إلى 1.5 مليون دولار 2025.
أشار ((نبيل))، إلى أن ((إيجى ديرى)) تصدر نحو 200 طن سنوياً من إضافات الأغذية إلى السعودية والإمارات والكويت وكينيا وليبيا، وتستهدف التوسع فى السوق السعودى ودخول الأردن، خلال الربع الثالث من العام الجارى، على أن تتوسع فى أسواق أخرى خلال العام المقبل لزيادة حصيلتها التصديرية.
ولفت إلى أن الشركة ترفع مستهدفاتها للتصدير بدعم من عودتها للمشاركة فى المعارض الخارجية مثل جلفود وFIA خلال الدورات المقبلة وغيرها من المعارض الدولية والبعثات التجارية التى ينظمها المجلس التصديرى.
وتتنوع منتجات الشركة بين أملاح استحلاب ومثبتات جبن مطبوخ وجبن أبيض وبروتينات ومثبتات ونكهات حليب وزبادى وآيس كريم، ومنتجات مخبوزات وحلوانى ومثبتات عصائر ومشروبات وغيرها.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 23% خلال الشهور السبعة الأولى من 2024، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقابل 3 مليارات خلال الفترة نفسها من 2023، بقيمة زيادة بلغت 700 مليون دولار، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
أوضح ((نبيل))، أن الشركة تورد منتجاتها من الإضافات الغذائية التى تدخل فى صناعة الجبن المطبوخ وغيرها لكبرى شركات الصناعات الغذائية ومنها دومتى، والعربية لمنتجات الألبان ((آراب ديرى باندا))، وبريزيدون.
وتمتلك الشركة مصنعاً فى العاشر من رمضان على مساحة 8.5 ألف متر، يوجد به 3 خطوط إنتاج إضافات أغذية مثل البودر والزيوت ومحسنات الكيك وغيرها بطاقات إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً، ما يعادل نحو 350 طناً شهرياً، وفقاً لمدير عام الشركة.
قال مدير عام الشركة، إنَّ ((إيجى ديرى)) حاصلة على العديد من شهادات الجودة ومتطلبات الاتحاد الأوروبى، منها ((الأيزو)) و((حلال)) وشهادات أخرى تسعى للحصول عليها للتوسع فى التصدير، بجانب أنها مسجلة فى هيئة سلامة الغذاء، ومتوافقة مع جميع معايير الاستدامة والتخلص الآمن من مياه الصرف والمتبقيات.
وتخطط الشركة للتوسع فى بعض أقسامها بإضافة منتجات جديدة للجيلى والحشو الطبيعى وغيرهما خلال الفترة المقبلة. ((الدمياطى لمنتجات الألبان)) تستهدف 50 مليون جنيه مبيعات
كما تغلبت على أزمة نقص العملة التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال اعتمادها على الحصيلة الدولارية لشركات أخرى تابعة للمجموعة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة.
أوضح ((نبيل))، أن البنوك تخطت تحدى نقص العملة بعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة والمركزى، وتدبر حالياً العملة بوتيرة منتظمة لاستيراد الخامات.
وتابع: ((الاضطرابات التى شهدتها أسعار العملة العام الماضى ومطلع العام الجارى ومن ثم ظهور السوق الموازى للدولار، أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم عدم القدرة على تسعير المنتجات لفترات زمنية طويلة، وفى بعض الأحيان أدت تقلبات سعر الصرف لخسائر)).
وأشار إلى أن أحداث البحر الأحمر وعرقلة حركة الملاحة، أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً، بسبب تأخر وصول الشحنات من وجهات مثل الصين وماليزيا، لتستغرق 75 يوماً، مقابل 45 يوماً قبل الأحداث، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتستورد الشركة خامتها من الصين وماليزيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
وهناك بعض الخامات تستوردها الشركة بكميات كبيرة وتوجد بها ندرة فى الدول العربية، ومع عرقلة الاستيراد وأحداث المنطقة، أعدت الشركة دراسات لتوطين تلك الخامات محلياً، وتوصلت من خلال دراساتها لآلية التصنيع والماكينات المستخدمة وبلد الاستيراد والكميات التى يحتاجها السوق المصرى والعربى.. لكنها وجدت التكلفة الاستثمارية النهائية مرتفعة للغاية وتحتاج لتدخل الدولة فى مثل هذه المشروعات الضخمة.
وتتبع ((إيجى ديرى)) مجموعة عائلية، وبدأت نشاطها كمجموعة موردى خامات لشركات عالمية عام 1991، بجانب تقديم الدعم الفنى لشركات تورد لها فى السوق المحلى، وكانت الصناعات الغذائية غير قوية فى ذلك الوقت حتى بدأت تتوسع مثل شركات قطاع الأعمال الحكومية وبيسكو مصر.
ومع توسع الشركات واستقطاب استثمارات أجنبية فى قطاع تصنيع الألبان، أسست المجموعة شركة الإخوة المتحدون للاستيراد، وحينها عند استيراد مركب غذائى كان البند الجمركى يصل إلى 35%، فاقترحنا على موردينا نقل الخبرة للبدء فى تصنيع المركب محلياً، حتى تحولت الشركة لتصنيع بعضها عام 1997 من خلال تأسيس شركة إيجى ديرى.
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