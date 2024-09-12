إيجى ديرى تستهدف 400 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجى ديرى لمنتجات الألبان والإضافات الغذائية، الوصول بمبيعاتها إلى 400 مليون جنيه العام الجارى، مقارنة بنحو 260 مليون جنيه 2023.

قال أحمد نبيل، المدير العام للشركة، إنها تنتج ما يتراوح بين 150 و200 صنف من الإضافات، بطاقات إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة حققت 250 ألف دولار صادرات خلال العام الماضى، وتستهدف 750 ألف دولار بنهاية العام الجارى، على أن تصل إلى 1.5 مليون دولار 2025.

أشار ((نبيل))، إلى أن ((إيجى ديرى)) تصدر نحو 200 طن سنوياً من إضافات الأغذية إلى السعودية والإمارات والكويت وكينيا وليبيا، وتستهدف التوسع فى السوق السعودى ودخول الأردن، خلال الربع الثالث من العام الجارى، على أن تتوسع فى أسواق أخرى خلال العام المقبل لزيادة حصيلتها التصديرية.

ولفت إلى أن الشركة ترفع مستهدفاتها للتصدير بدعم من عودتها للمشاركة فى المعارض الخارجية مثل جلفود وFIA خلال الدورات المقبلة وغيرها من المعارض الدولية والبعثات التجارية التى ينظمها المجلس التصديرى.

وتتنوع منتجات الشركة بين أملاح استحلاب ومثبتات جبن مطبوخ وجبن أبيض وبروتينات ومثبتات ونكهات حليب وزبادى وآيس كريم، ومنتجات مخبوزات وحلوانى ومثبتات عصائر ومشروبات وغيرها.

ونمت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 23% خلال الشهور السبعة الأولى من 2024، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقابل 3 مليارات خلال الفترة نفسها من 2023، بقيمة زيادة بلغت 700 مليون دولار، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

أوضح ((نبيل))، أن الشركة تورد منتجاتها من الإضافات الغذائية التى تدخل فى صناعة الجبن المطبوخ وغيرها لكبرى شركات الصناعات الغذائية ومنها دومتى، والعربية لمنتجات الألبان ((آراب ديرى باندا))، وبريزيدون.

وتمتلك الشركة مصنعاً فى العاشر من رمضان على مساحة 8.5 ألف متر، يوجد به 3 خطوط إنتاج إضافات أغذية مثل البودر والزيوت ومحسنات الكيك وغيرها بطاقات إنتاجية 4 آلاف طن سنوياً، ما يعادل نحو 350 طناً شهرياً، وفقاً لمدير عام الشركة.

قال مدير عام الشركة، إنَّ ((إيجى ديرى)) حاصلة على العديد من شهادات الجودة ومتطلبات الاتحاد الأوروبى، منها ((الأيزو)) و((حلال)) وشهادات أخرى تسعى للحصول عليها للتوسع فى التصدير، بجانب أنها مسجلة فى هيئة سلامة الغذاء، ومتوافقة مع جميع معايير الاستدامة والتخلص الآمن من مياه الصرف والمتبقيات.

وتخطط الشركة للتوسع فى بعض أقسامها بإضافة منتجات جديدة للجيلى والحشو الطبيعى وغيرهما خلال الفترة المقبلة.

كما تغلبت على أزمة نقص العملة التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال اعتمادها على الحصيلة الدولارية لشركات أخرى تابعة للمجموعة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة.

أوضح ((نبيل))، أن البنوك تخطت تحدى نقص العملة بعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة والمركزى، وتدبر حالياً العملة بوتيرة منتظمة لاستيراد الخامات.

وتابع: ((الاضطرابات التى شهدتها أسعار العملة العام الماضى ومطلع العام الجارى ومن ثم ظهور السوق الموازى للدولار، أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم عدم القدرة على تسعير المنتجات لفترات زمنية طويلة، وفى بعض الأحيان أدت تقلبات سعر الصرف لخسائر)).

وأشار إلى أن أحداث البحر الأحمر وعرقلة حركة الملاحة، أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً، بسبب تأخر وصول الشحنات من وجهات مثل الصين وماليزيا، لتستغرق 75 يوماً، مقابل 45 يوماً قبل الأحداث، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتستورد الشركة خامتها من الصين وماليزيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

وهناك بعض الخامات تستوردها الشركة بكميات كبيرة وتوجد بها ندرة فى الدول العربية، ومع عرقلة الاستيراد وأحداث المنطقة، أعدت الشركة دراسات لتوطين تلك الخامات محلياً، وتوصلت من خلال دراساتها لآلية التصنيع والماكينات المستخدمة وبلد الاستيراد والكميات التى يحتاجها السوق المصرى والعربى.. لكنها وجدت التكلفة الاستثمارية النهائية مرتفعة للغاية وتحتاج لتدخل الدولة فى مثل هذه المشروعات الضخمة.

وتتبع ((إيجى ديرى)) مجموعة عائلية، وبدأت نشاطها كمجموعة موردى خامات لشركات عالمية عام 1991، بجانب تقديم الدعم الفنى لشركات تورد لها فى السوق المحلى، وكانت الصناعات الغذائية غير قوية فى ذلك الوقت حتى بدأت تتوسع مثل شركات قطاع الأعمال الحكومية وبيسكو مصر.

ومع توسع الشركات واستقطاب استثمارات أجنبية فى قطاع تصنيع الألبان، أسست المجموعة شركة الإخوة المتحدون للاستيراد، وحينها عند استيراد مركب غذائى كان البند الجمركى يصل إلى 35%، فاقترحنا على موردينا نقل الخبرة للبدء فى تصنيع المركب محلياً، حتى تحولت الشركة لتصنيع بعضها عام 1997 من خلال تأسيس شركة إيجى ديرى.