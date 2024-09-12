400 مليون دولار صادرات مستهدفة لـالمكملات الغذائية بنهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية، الوصول بصادراتها إلى 400 مليون دولار العام الحالى، بدعم من الطلب الخارجى المتزايد ودخول أسواق تصديرية جديدة.

قال الدكتور محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ القطاع يستهدف 15% نمواً فى صادراته العام الحالى، بفضل الطلب المتزايد على منتجات القطاع.

موضوعات“تنمية المشروعات” يستعين بـ”الوكالة الفرنسية” لوضع استراتيجية لتطوير الحرف التراثية رئيس الوزراء: تقديم كافة الحوافز للشركات الألمانية الراغبة فى الاستثمار بمصر إيطاليا تبحث ضخ استثمارات فى مشروعات صناعة التعدين بمصر

أضاف لـ((البورصة))، أن قطاع المكملات الغذائية حقق صادرات بقيمة 350 مليون دولار العام الماضى، بنسبة نمو 30% مقارنة بنتائج 2022، لافتاً إلى أن القطاع يصدر منتجاته لأكثر من 10 دول، منها السعودية والإمارات وعمان والأردن والعراق وتوجو والنيجر وتركيا والصين مؤخراً، ويستهدف فتح الأسواق الخليجية فى المقام الأول تليها دول أفريقيا.

أكد ((أنور))، أن المكملات الغذائية استطاعت اختراق السوق الصينى من خلال تصدير أول شحنة مكملات غذائية مصرية بقيمة 8 آلاف دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وتابع: ((قيمة الشحنة صغيرة ولكنها مهمة لفتح السوق الصينى الذى يعد من أكبر الأسواق المنتجة والمصدرة أمام صادرات المكملات الغذائية)).

ويصل عدد أصناف المكملات الغذائية المسجلة لدى هيئة سلامة الغذاء، إلى 10 آلاف صنف، بينما يتواجد منها بالسوق نحو 6 آلاف صنف.

أشار رئيس الجمعية، إلى أن القطاع يستهدف تحقيق مليار دولار صادرات بحلول 2028، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة، مثل العراق الذى تم تصدير 3 شحنات له خلال الشهرين الماضيين، والصين.

ويستهدف القطاع فتح أسواق جديدة الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات صادراته، ويصل حجم استثمارات قطاع المكملات الغذائية فى مصر لنحو 10 مليارات جنيه، مقسمة على 34 مصنعاً ونحو 3750 شركة، ومن المتوقع وصولها إلى 4 آلاف شركة قبل نهاية العام.

قال ((أنور))، إنَّ مفاوضات تجرى بين الجمعية وكبرى الشركات الأجنبية منها شركات ماليزية وأخرى هندية، لضخ استثمارات فى قطاع المكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وبدأت إحدى الشركات فى دراسة وتقييم السوق.

وأوضح أن شركة ((ناو)) الأمريكية، إحدى أكبر شركات المكملات الغذائية فى أوروبا تسعى لإنشاء مصنع جديد فى مصر بعد 3 أعوام من تواجدها بالسوق المصرى، ولكن تتوقف عملية البدء فى التنفيذ والإنشاءات على مدى استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة عزز من تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومكنها من عودة المنافسة مع العديد من الدول المنتجة والمصدرة، ولكنه فى الوقت نفسه أثر على مدخلات الإنتاج التى يستوردها القطاع بنسبة 90% من بعض الدول أبرزها الصين والهند.

وتابع: ((توطين الخامات محلياً هو خطة طويلة الأمد، وتحتاج استثمارات ضخمة ويشرف عليها القطاع المصرفى من خلال تقديم تمويلات منخفضة الفائدة بأكبر فترة سداد، إذ إن جنى الأرباح يحتاج إلى فترات زمنية كبيرة بعد اعتماد تلك الخامات من البلاد التى ستستوردها سواء خامة أو منتجاً نهائياً)).

واقترح ((أنور)) أن تكون عميلة توطين الخامات بالتشارك مع مستثمر محلى وآخر أجنبى ذى خبرة عالمية لنقل التكنولوجيا الخارجية للبلاد، ما يدعم نمو القطاع ويرفع معدلات نمو صادراته.

وتأسست جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية عام 2022 للعمل على توحيد الرؤية والجهود بجانب إزالة العراقيل التى تواجه شركات القطاع من خلال التواصل مع الهيئات الحكومة على رأسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء، لتقنين أوضاع الشركات الناشئة.

قال ((أنور))، إنَّ مجتمع الأعمال متفائل بتولى كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة، وعادت الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بعد القرارات التى اتخذها بخصوص عدم غلق أى منشأة إلا بقرار من الوزارة أو التفتيش عليها، إذ كانت مصانع عدة تتعرض لأكثر من 18 جهة تفتيش ومعها دفاتر غرامات، وهو ما كان يثقل كاهل المستثمر ويؤخر معدلات النمو.

وأوضح أن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، بجانب تذليل العقبات والتحديات التى تعوق عملهم، يساعد على جذب الاستثمارات ويفتح آفاقاً جديدة للتوسعات خلال الفترة المقبلة.

وأوصى رئيس الجمعية، هيئة سلامة الغذاء بأن تسعى للاعتماد المتبادل للمكملات الغذائية التى يتم ترخيصها مع البلدان الأخرى، ما يحفز القطاع على فتح أسواق تصديرية جديدة بكل سهولة ويسر.

كما طالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويلية منخفضة العائد، بفترات زمنية طويلة لمن حصل على قطعة أرض صناعية وأثبت الجدية، لتشجيعهم على التوسع ومن ثم زيادة إنتاجية القطاع.

أيضاً الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية أثناء المشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية، للوصول إلى العملاء الخارجيين وفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المخرجات الصناعية للقطاع غير ضارة ولا تحتاج للمعالجة، وسهل التخلص منها دون التسبب فى أضرار بيئية، ما يؤهل القطاع ليكون متوافقاً مع المبادرات والتحول الأخضر، والتى تشترط عليه العديد من دول الاتحاد الأوروبى فى المنتجات الموردة إليها.