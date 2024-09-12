مؤشر نيكاي الياباني يشهد تراجعاً لسابع جلسة على التوالي تحت ضغط ارتفاع الين

(MENAFN
) شهد مؤشر نيكاي الياباني يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول انخفاضاً للسابع على التوالي، متأثراً بارتفاع الين إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار هذا العام، وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 1.5 بالمئة عند 35,619.77، بعد أن سجل انخفاضاً بأكثر من 2 بالمئة في وقت سابق من اليوم، ليقترب من أدنى مستوى له في الشهر والذي سجل يوم الاثنين عند 35,247.87، كما شهد مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 1.8 بالمئة ليغلق عند 2,530.67 نقطة.
كما كانت قوة الين عاملاً رئيسياً في هذا الانخفاض، حيث تراجع الدولار بنسبة 1.24 بالمئة إلى 140.71 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 28 ديسمبر، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 141.16 ين بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش، ويؤثر الين القوي عادةً بشكل سلبي على الشركات التي تعتمد على الصادرات، حيث يقلل من قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية، وقد تجلى هذا التأثير في أسعار أسهم الشركات الكبرى المصدرة، حيث انخفضت أسهم شركة تويوتا موتور كورب بنسبة 3.1 بالمئة، وشركة سوبارو كورب بنسبة أكثر من 4 بالمئة، وشركة هوندا موتور كو بنسبة 3 بالمئة.
كذلك تضررت الأسهم المتعلقة بالطاقة بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات بسبب المخاوف من الطلب، وشهدت شركة طوكيو غاز وشركة أوساكا غاز انخفاضات ملحوظة بنسبة 5.6 بالمئة و5.1 بالمئة على التوالي، وشملت الانخفاضات البارزة الأخرى شركة فاست ريتيلينغ التي انخفضت بنسبة 1.7 بالمئة، وشركة أدفانتست المصنعة للرقائق بنسبة 2.3 بالمئة، وشركة طوكيو إلكترون التي تراجعت بنسبة 0.2 بالمئة، كما شهدت شركة سوني، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والترفيه، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة.
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