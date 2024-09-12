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الاحتلال يهدم منزلا غرب الخليل

9/12/2024 4:36:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وهدمت منزلا يعود للمواطن أنيس النتشة.

منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.

يتبع...

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