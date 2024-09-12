الاحتلال يهدم منزلا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وهدمت منزلا يعود للمواطن أنيس النتشة.
منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.
يتبع...
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