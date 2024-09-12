وزارة الصحة تدين اختطاف الاحتلال مريضاً من مستشفى الرئيس محمود عباس بحلحول

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN / أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اختطاف قوة خاصة إسرائيلية مريضاً كان يعالج في الرئيس محمود عباس بحلحول شمال الخليل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه عند منتصف الليلة الماضية، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية بزي مدني مستشفى الرئيس محمود عباس، مدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية، حيث داهموا قسم الباطني، واختطفوا المريض أيهم السعدي.

وأضاف مدير عام المستشفيات د. هيثم الهدري أن المريض كان يتلقى العلاج في غرفة عزل، ووضعه الصحي صعب، وذلك بعد أن تم إجراء 4 عمليات وتثبيت لأكثر من 7 كسور في الأطراف السفلية، وتمزق في العضلات والأربطة وتهتك للعظم، مع فقدان للأنسجة والجلد في الفخذ الأيسر، وكان لا يزال يعاني من تقرحات والتهابات حادة في منطقة العمليات إضافة

لانتشار البكتيريا داخل الدم.

وأشار الهدري إلى أن المريض يعاني من الهزال الشديد وفقدان الوزن، مؤكداً ان اختطاف المريض يشكل خطراً محدقاً على حياة هذا المريض.

وحذر الهدري من خطورة تكرار اقتحام الاحتلال للمستشفيات ومحاصرتها، وهو ما يتنافى مع جميع

المواثيق والأعراف الدولية، والتي تنص على حماية الكوادر والمنشآت الطبية والصحية والمرضى، حتى في أوقات الحرب.