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في اليوم 342 من العدوان: 8 شهداء في قصف الاحتلال لرفح وحي الزيتون ومخيم جباليا

9/12/2024 4:36:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ففي مدينة رفح، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة خربة العدس شمال المدينة.

وفي مخيم جباليا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

أما في حي الزيتون، استشهد مواطنان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

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