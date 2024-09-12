في اليوم 342 من العدوان: 8 شهداء في قصف الاحتلال لرفح وحي الزيتون ومخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
ففي مدينة رفح، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة خربة العدس شمال المدينة.
وفي مخيم جباليا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.
أما في حي الزيتون، استشهد مواطنان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.
كما نسف الاحتلال مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.
ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.
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