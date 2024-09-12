الأسهم الأوروبية تشهد بداية إيجابية بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسية

(MENAFN
) شهدت الأسهم الأوروبية بداية إيجابية يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول، مدعومة بأداء قوي في قطاعي النفط والموارد الأساسية. ارتفع مؤشر سنوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات
المحلية مكاسب، وقاد قطاع النفط والغاز الزيادة، حيث ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة بسبب المخاوف من الانقطاعات المحتملة في الإنتاج في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار فرانسيس، مما طغى على القلق بشأن الطلب العالمي، وبشكل مماثل، تقدم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.6 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار النحاس نتيجة ضعف الدولار.
كما يتطلع المستثمرون بشغف إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر إصدارها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والتي من المتوقع أن تقدم رؤى حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي المحتملة في اجتماعه القادم، وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.4 بالمئة، بعد بيانات أظهرت عدم حدوث تغيير في الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو على أساس شهري، كما يتركز الانتباه على تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.
كذلك تشمل الحركات البارزة في الأسهم زيادة ملحوظة بنسبة 15.7 بالمئة في أسهم كوميرزبانك، مدفوعة بشراء شركة يونيكريديت الإيطالية حصة بنسبة 9 بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار)، وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة بعد أن أعلنت شركة مكافحة الآفات البريطانية عن تخفيضات في الوظائف وذكرت تباطؤاً في الإيرادات من أمريكا الشمالية.
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