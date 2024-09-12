الإعصار فرانسيس يهدد منشآت الطاقة في خليج المكسيك ويتسبب بتوقف الإنتاج

(MENAFN
) بينما يتقدم الإعصار فرانسيس نحو سواحل لويزيانا، تتخذ منشآت الطاقة على طول خليج المكسيك في الولايات المتحدة إجراءات صارمة لحماية عملياتها، والإعصار، الذي تطور إلى عاصفة استوائية مساء الثلاثاء الموافق 10 أيلول، وفقاً لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي، دفع إلى اتخاذ تدابير احترازية كبيرة في المنطقة، وتشير تقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن الإعصار أدى إلى تعليق حوالي 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك، ويُتوقع أن يؤثر هذا الانقطاع على إمدادات النفط الأمريكية وقد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط الخام المحلية والدولية.
كما يمثل إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك، الذي يبلغ متوسطه حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، حوالي 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في البلاد، ومن المحتمل أن يكون لإغلاق هذه المنشآت تأثير ملحوظ على سوق الطاقة بشكل عام، ويُبرز إغلاق هذه المواقع الحيوية مدى تعرض البنية التحتية للطاقة لظروف الطقس القاسية ويثير القلق بشأن الانقطاعات المحتملة في سلسلة إمداد الطاقة.
ورداً على الإعصار، التزمت خفر السواحل الأمريكية بالعمل عن كثب مع شركاء صناعة النقل البحري لتسريع إعادة فتح الموانئ المتأثرة بمجرد أن يصبح ذلك آمناً. تسلط الحالة الحالية الضوء على الضعف المستمر للبنية التحتية للطاقة تجاه الأحداث الجوية الشديدة وإمكانية حدوث اضطرابات كبيرة في السوق قد تؤثر على كل من الإمدادات والأسعار للموارد الطاقوية.
MENAFN12092024000045015682ID1108665468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.