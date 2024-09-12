الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً معدوماً في يوليو وسط صعوبات الحكومة

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول، كشفت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر يوليو، وهو نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لحكومة العمال التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي كهدف رئيسي، وهذا التباطؤ يأتي بعد أداء مشابه في يونيو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات، وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة في النشاط الاقتصادي لشهر يوليو، ولكن البيانات أظهرت بدلاً من ذلك أن النمو ظل ثابتاً، وكان قد تم الإبلاغ سابقاً عن أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة في يوليو، وهو تحسن عن 0.7 بالمئة في يونيو ولكنه لا يزال دون المستوى المتوقع البالغ 1.4 بالمئة، وتواجه حكومة العمال، التي تولت السلطة في أوائل يوليو بعد فترة 14 عاماً من القيادة المحافظة، تحديات كبيرة في إنعاش الاقتصاد، وقد اعترفت وزيرة المالية ريتشيل ريفز بصعوبة المهمة، مشيرة إلى أن التغيير الجوهري لن يحدث على الفور وأن معالجة القضايا الاقتصادية طويلة الأمد ستتطلب جهوداً كبيرة.
في حين تلقت الحكومة دفعة من خلال إعلان شركة أمازون عن استثمار كبير. تعهدت عملاق التكنولوجيا باستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليارات دولار) في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة، مع التركيز على بناء وتشغيل وصيانة مراكز البيانات، ومن المتوقع أن يولد هذا الاستثمار آلاف الوظائف ويسهم في إضافة 14 مليار جنيه إسترليني إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، مما يوفر بصيص أمل لانتعاش الاقتصاد في البلاد.
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