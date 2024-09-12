بي إم دبليو تصرح عن تقليص كبير في أهدافها السنوية بسبب عيب في نظام الفرامل

(MENAFN
) أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، عن تخفيض كبير في أهدافها السنوية بسبب عيب رئيسي في نظام الفرامل في سياراتها، والمشكلة المرتبطة بنظام الفرامل الذكي دفعت بي إم دبليو إلى استدعاء أو تعليق تسليم حوالي 1.5 مليون سيارة، والعيب مرتبط بمورد لم تكشف بي إم دبليو عن اسمه أو تفاصيله التقنية، ومع ذلك، كشفت مصادر قريبة من الوضع أن شركة كونتيننتال، وهي شركة ألمانية بارزة في تصنيع المعدات، هي المورد الوحيد لهذه الأنظمة لعلامات بي إم دبليو بما في ذلك بي إم دبليو وميني ورولز رويس.
كما تتوقع بي إم دبليو الآن نتيجة لهذا الاستدعاء الواسع، انخفاضاً طفيفاً في التسليمات لعام 2024، مغيرةً التوقعات السابقة بزيادة متواضعة، ويأتي هذا التعديل بعد تحقيق رقم قياسي في التسليمات بلغ 2.56 مليون وحدة في عام 2023، ومن المتوقع أيضاً أن يكون تأثير العيب على ربحية بي إم دبليو كبيراً، وسيتم تعديل هامش التشغيل لقسم السيارات، الذي يعد أساسياً لعمليات الشركة، إلى نطاق يتراوح بين 6 بالمئة و7 بالمئة بدلاً من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 8 بالمئة و10 بالمئة، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتعرض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة، الذي يشمل قسم الدراجات النارية، لانخفاض كبير، على عكس التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف فقط.
وفي أعقاب هذا الإعلان، شهدت أسهم بي إم دبليو وكونتيننتال انخفاضاً حاداً بأكثر من 7 بالمئة في بورصة فرانكفورت، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن الآثار المالية للاستدعاء والتأثير المحتمل على أداء الشركات على المدى الطويل.
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