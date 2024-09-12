أسواق الأسهم الأوروبية تغلق دون تغيير كبير وسط تباين القطاعات وانتظار قرار المركزي الأوروبي

(MENAFN
) أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على تغير طفيف يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول، حيث توازن مكاسب قطاع التكنولوجيا مع خسائر قطاع العقارات، بينما وجه المستثمرون اهتمامهم نحو قرار البنك المركزي الأوروبي القادم بشأن أسعار الفائدة، وشهد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي حركة محدودة طوال اليوم، مما يعكس مزاجاً حذراً بين المتداولين.
كما أظهرت الأسهم الألمانية بعض المقاومة، متفوقة على نظرائها الأوروبيين، حيث ارتفعت أسهم كومرتس بنك بنسبة 16 بالمئة بعد إعلان خبر استحواذ بنك يونيكريدت الإيطالي على حصة تبلغ 9 بالمئة من البنك الألماني، بما في ذلك حصة قدرها 4.5 بالمئة تم شراؤها من الحكومة الألمانية مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار)، وفي الوقت نفسه، قدمت أسهم التكنولوجيا بعض الدعم للسوق الأوسع، مدفوعة بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة في أسهم شركة إيه إس إم إل هولدينجز، التي تعد من اللاعبين الرئيسيين في القطاع، ومع ذلك، تم تعويض المكاسب بشكل كبير بانخفاض بنسبة 0.8 بالمئة في قطاع العقارات، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن سوق العقارات.
في حين تمكن قطاع الموارد الأساسية من تقديم دعم طفيف للسوق، بزيادة قدرها 0.4 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس، مدعومة بانخفاض الدولار، ومع ذلك، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة، متأثراً بالبيانات الاقتصادية المحلية التي أظهرت عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على أساس شهري لشهر يوليو، كما تابع المشاركون في السوق عن كثب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي أظهرت زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً وسط ارتفاع تكاليف الإيجارات وبعض الخدمات، وهذه البيانات خفضت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص كبير في أسعار الفائدة، حيث يرى السوق الآن فرصة بنسبة 15 بالمئة فقط لتخفيض قدره 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 18 سبتمبر، مقارنةً باحتمال بنسبة 30 بالمئة قبل تقرير التضخم، وبدلاً من ذلك، يبدو أن تخفيضاً قدره 25 نقطة أساس هو الأكثر احتمالاً.
وفيما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يُنتظر بشكل واسع تخفيض بنسبة 25 نقطة أساس، وفي تحركات الأسهم الفردية، تراجعت أسهم شركة رينتوكيل البريطانية لمكافحة الآفات بنسبة 20 بالمئة بعد تقريرها عن تباطؤ نمو الإيرادات في أمريكا الشمالية وإعلانها عن خطط لخفض الوظائف، مما يبرز التحديات الخاصة بالقطاع وسط سوق أوسع في انتظار قرارات البنوك المركزية.
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