سامسونج تتجهز لتقليص ما يصل الى 30 بالمئة من قوتها العاملة عالمياً بنهاية 2024

(MENAFN
) تستعد شركة سامسونج
للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، لتقليص ما يصل إلى 30 بالمئة من قوتها العاملة العالمية في بعض الأقسام بحلول نهاية هذا العام، ووفقاً لمصادر مطلعة على خطط الشركة، فقد وجهت عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي فروعها في جميع أنحاء العالم بتقليص عدد موظفي المبيعات والتسويق بنسبة حوالي 15 بالمئة والموظفين الإداريين بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ومن المتوقع أن تشمل التخفيضات مناطق متعددة، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وقد أكدت ستة مصادر إضافية صحة الأخبار المتعلقة بهذه التخفيضات، رغم أن التفاصيل الدقيقة بشأن عدد الوظائف المتأثرة أو الدول ووحدات الأعمال التي ستتعرض للأثر الأكبر ما زالت غير واضحة.
كما طلبت المصادر التي كشفت عن هذه المعلومات عدم الكشف عن هويتها، حيث أن تفاصيل خفض الوظائف تعتبر سرية. في حين أن سامسونج لم تقدم أرقاماً أو أهدافاً محددة، أكدت الشركة أنها تقوم بإجراء تعديلات في عدد الموظفين في بعض عملياتها العالمية كإجراء روتيني يهدف إلى تعزيز الكفاءة العامة، وأكدت سامسونج أن هذه التعديلات هي جزء من التعديلات التشغيلية المنتظمة وأوضحت أن هذه التخفيضات لن تؤثر على العمال الإنتاجيين، وتعكس استجابة الشركة محاولتها للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة مع الحفاظ على ريادتها العالمية في قطاع التكنولوجيا.
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