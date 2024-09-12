جيه آر إيست اليابانية تكشف عن خطط لإطلاق جيل جديد من قطارات شينكانسن بدون سائق

(MENAFN
) أعلنت شركة السكك الحديدية اليابانية الكبرى جيه آر إيست عن خطط لإطلاق جيل جديد من قطارات شينكانسن عالية السرعة بدون سائق كجزء من جهودها لمواجهة التحديات الديمغرافية التي تواجه اليابان، ويهدف هذا المبادرة إلى معالجة نقص العمالة الذي تفاقم بسبب انخفاض عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، الذي يعتبر ثاني أعلى معدل في العالم، وبدءاً من عام 2028، ستبدأ جيه آر إيست بتقديم قطارات يتم فيها أتمتة العديد من المهام التي كان يقوم بها السائقون تقليدياً، على الرغم من وجود مشغل داخل الكابينة ، وفي العام التالي، تنوي الشركة إجراء تجارب على قطارات ذاتية القيادة بالكامل على قسم قصير من المسار خارج الخدمة قبل نشرها على خط شينكانسن جوستو، الذي يربط بين طوكيو ونيجاتا، بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الجاري.
كما شددت جيه آر إيست على أن هذا التحول نحو تشغيل القطارات ذاتياً هو جزء من استراتيجية أوسع لإنشاء نظام إدارة سكك حديدية أكثر كفاءة واستدامة، يتكيف مع البيئة الاجتماعية المتغيرة بسرعة في اليابان، التي تشمل انخفاض عدد القوى العاملة وتطور ممارسات العمل، كما سلطت الشركة الضوء على الحاجة المستمرة للابتكار في تكنولوجيا السكك الحديدية للحفاظ على المعايير التشغيلية وضمان النمو المستقبلي، تصل سرعة قطارات شينكانسن على خط جوستو حالياً إلى 275 كم/س، وفي خطوط أخرى، يمكن أن تتجاوز السرعة 300 كم/س.
ومع استمرار انخفاض عدد السكان في اليابان، مما يؤدي إلى نقص حاد في العمالة عبر مختلف القطاعات، يمثل انتقال جيه آر إيست نحو التكنولوجيا بدون سائق استجابة استباقية لهذه التحولات الديمغرافية، ومن خلال أتمتة خدماتها للسكك الحديدية، تأمل الشركة في التخفيف من آثار انخفاض القوى العاملة والمساهمة في التقدم التكنولوجي في صناعة السكك الحديدية العالمية.
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