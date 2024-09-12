بوتين يقترح فرض قيود على صادرات المواد الخام الأساسية كإجراء مضاد للعقوبات الغربية

(MENAFN
) اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظر في فرض قيود على صادرات المواد الخام الأساسية مثل اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل كإجراء مضاد للعقوبات الغربية المستمرة، خلال اجتماع مع وزراء الحكومة يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول، وأثارت تصريحات بوتين رد فعل فوري في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النيكل بشكل ملحوظ وارتفعت أسهم شركات تعدين اليورانيوم، كما لمّح بوتين إلى إمكانية توسيع هذه القيود لتشمل سلعاً أخرى، مشيراً إلى أن روسيا هي منتج رئيسي للغاز الطبيعي والألماس والذهب على مستوى العالم، ومع ذلك، شدد على أن هذه التدابير يجب ألا تُنفذ بشكل متسرع أو بطريقة تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية الروسية.
كما أكد بوتين على الاحتياطات الكبيرة لروسيا من المواد الخام الاستراتيجية، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك نحو 22 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية، وحوالي 23 بالمئة من احتياطات الذهب العالمية، وحوالي 55 بالمئة من احتياطات الألماس، وخاطب بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مقترحاً على الحكومة دراسة فرض قيود على صادرات معينة مثل اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل، مع تجنب أي إجراءات قد تكون ضارة بروسيا نفسها، وأكد بوتين أن أي قرار بشأن هذه التدابير يجب أن يكون مدروساً ومقصوداً، بدلاً من أن يكون ردة فعل متسرعة.
كذلك لاحظ المحللون أنه على الرغم من أن الدول الغربية قد خفضت بشكل كبير وارداتها من النفط والغاز الروسي منذ بداية النزاع في أوكرانيا، فإن روسيا لا تزال مورداً حيوياً للمعادن في الأسواق العالمية، ولذلك، قد يؤدي أي قرار من موسكو بتقييد أو وقف هذه الصادرات إلى حدوث اضطرابات كبيرة في مختلف القطاعات حول العالم، وتعكس هذه الخطوة المحتملة النفوذ الاستراتيجي لروسيا في سوق السلع العالمية واستجابتها للضغوط الاقتصادية التي تفرضها العقوبات الغربية.
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