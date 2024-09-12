مجموعة أعمال أوروبية تدعو الصين لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي وتقوية الثقة الاستثمارية

(MENAFN
) دعت مجموعة أعمال أوروبية الصين إلى إعادة تركيز جهودها على تحقيق النمو الاقتصادي، وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى، وتعزيز الثقة الاستثمارية من خلال ضمان معاملة متساوية لجميع الشركات العاملة في البلاد، ووفقاً لتقرير "الوضع السنوي للأعمال الأوروبية في الصين"، فإن الثقة التجارية حالياً في أدنى مستوياتها التاريخية، مدفوعة بتراجع الطلب المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات، ويدعو التقرير الحكومة الصينية إلى فتح اقتصادها بشكل أكبر وإتاحة دور أكبر لقوى السوق في تحديد تخصيص الموارد، كما يبرز التقرير الحاجة إلى سياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي لاستقرار البيئة الاقتصادية.
كما يكسف التقرير الذي نشرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن هوامش الربح لحوالي ثلثي الشركات التي شملها الاستطلاع في وقت سابق من هذا العام تعادل أو تقل عن المتوسط العالمي، مما يعكس المناخ التجاري الصعب، ومع تصاعد التوترات، قدمت الصين مؤخراً شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وفي رد فعل، بدأت الصين تحقيقاً بشأن الإغراق والدعم في صادرات أوروبا من منتجات الألبان والنبيذ ولحم الخنزير، وهذه التدابير الانتقامية أثارت مخاوف من احتمال تصاعد حرب تجارية، مما يزيد من تعتيم آفاق الأعمال الأوروبية في الصين.
كذلك دفع المنظور الاقتصادي غير المؤكد، جنباً إلى جنب مع بيئة الأعمال المميّزة سياسياً، العديد من الشركات الأوروبية إلى التساؤل عن جدوى الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأشار ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إلى أن بعض المستثمرين الأوروبيين بدأوا يرون أن المخاطر المرتبطة بالعمل في الصين تفوق المكافآت المحتملة، وهو اتجاه من المرجح أن يتصاعد ما لم يتم حل القضايا التجارية الرئيسية، ويقدم التقرير أكثر من 1,000 توصية للحكومة الصينية، تهدف إلى معالجة التحديات الحالية التي تواجه الشركات الأوروبية واستعادة الثقة الاستثمارية، ومن بين هذه التوصيات، يدعو التقرير الصين إلى الامتناع عن معاقبة الشركات الأجنبية بسبب إجراءات تتخذها حكوماتها الأم، والحفاظ على سياسات مستقرة تجذب الاستثمار الأجنبي دون تعديلات متكررة أو إجراءات انتقامية.
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