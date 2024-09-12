عضو بارز في بنك اليابان يدعو لزيادة الفائدة بنسبة 1 بالمئة بحلول نهاية 2025

(MENAFN
) دعا نائوكــي تامورا، أحد صناع السياسة البارزين في بنك اليابان، إلى زيادة أسعار الفائدة إلى ما لا يقل عن 1 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، مما يعكس التزام البنك المركزي بتشديد سياسته النقدية تدريجياً، ويعتبر هذا التصريح هاماً لأنه يمثل المرة الأولى التي يقترح فيها مسؤول من بنك اليابان هدفاً محدداً لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، وعبر تامورا عن تفاؤله بتحسن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي يضعه بنك اليابان بشكل مستدام، وأكد أن البنك المركزي يجب أن يسعى لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، ووفقاً لتامورا، يُقدر معدل الفائدة المحايد لليابان بأنه لا يقل عن 1 بالمئة، وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هدف بنك اليابان في السيطرة على التضخم بشكل مستدام، من الضروري رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى ما لا يقل عن 1 بالمئة بحلول النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وقد جاءت تعليقات تامورا في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان.
كما تتوافق تصريحاته مع تصريحات أخرى لأعضاء مجلس إدارة بنك اليابان، الذين دعموا أيضاً استمرار زيادة تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية، بينما من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 20 سبتمبر، أظهر استطلاع الشهر الماضي أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون تشديداً إضافياً للسياسة النقدية قبل نهاية العام، ويأتي هذا بعد تحول تاريخي في مارس عندما تخلى بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، تلاه زيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو. يعكس هذا التغيير في السياسة تقييم البنك بأن الاقتصاد الياباني يحقق تقدماً ثابتاً نحو تحقيق هدف التضخم طويل الأجل البالغ 2 بالمئة، كما أشار محافظ بنك اليابان كازوو أويــدا إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل إضافي إذا استمر التضخم في تلبية أو تجاوز هدف 2 بالمئة في السنوات القادمة، خاصة إذا كان مصحوباً بنمو قوي في الأجور، كما هو متوقع حالياً.
بينما يدعو إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة، شدد تامورا أيضاً على ضرورة توخي الحذر. وأبرز أهمية تقييم تأثير زيادة تكاليف الاقتراض على الاقتصاد الياباني، نظراً لفترة طويلة من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وتقترح تعليقاته نهجاً متوازناً، حيث يظل بنك اليابان ملتزماً بأهداف التضخم مع الأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية المحتملة للزيادات الإضافية في أسعار الفائدة، وتعكس هذه التقييمات استراتيجية بنك اليابان في تطبيع السياسة النقدية تدريجياً مع الأخذ بعين الاعتبار المشهد الاقتصادي الفريد لليابان والآثار طويلة الأجل لموقفه النقدي الواسع السابق.
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