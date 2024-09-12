احتمالية إغلاق المؤسسات الفيدرالية في أميركا ترتفع مع قرب الانتخابات

(MENAFN
) تجددت المخاوف من إمكانية إغلاق المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة، وذلك قبل شهرين فقط من الانتخابات المقبلة، وزادت هذه المخاطر بعد تأجيل تصويت حاسم في الكونغرس، كان من المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 11 أيلول، بسبب خلافات داخلية بين أعضاء الأغلبية الجمهورية، وأعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن تأجيل التصويت، مشيراً إلى أن العمل سيستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع لحل المشكلة، ويواجه جونسون تحدياً كبيراً من قبل النواب الجمهوريين الذين يطالبون بانضباط مالي أكثر صرامة ويترددون في الموافقة على أي تدابير ميزانية قد تتجاوز حدود الإنفاق المحددة، وقد حال هذا الانقسام الداخلي دون تأمين جونسون للدعم الكافي من الجمهوريين لتمرير تمديد ميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر دون مساعدة من الديمقراطيين في مجلس النواب، والقضية الملحة هي أن الكونغرس يجب أن يوافق على ميزانية عام 2025 بنهاية سبتمبر، وهو ما يتزامن مع نهاية السنة المالية، لضمان استمرار تمويل الخدمات الفيدرالية، وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية، فإن البلاد تواجه إغلاقاً حكومياً، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل ملايين الموظفين الفيدراليين، وتعليق بعض الخدمات الاجتماعية مثل المساعدات الغذائية، وتعطيل حركة الطيران، وغيرها من العواقب.
كما تزداد تعقيداً مفاوضات الميزانية بإضافة بند إلى الاقتراح الميزاني يتأثر بضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا البند يتطلب من الناخبين تقديم دليل على الجنسية عند تسجيلهم للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وترامب، الذي لا يزال شخصية قوية بين الجمهوريين في مجلس النواب، هدد بإغلاق الحكومة إذا لم يتم تضمين هذا الشرط في مشروع قانون الميزانية النهائي، ويواصل ترامب الادعاء، دون تقديم دليل، بأن انتخابات 2020 كانت مزورة، ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن هذا الاقتراح، مؤكدة أن التصويت من قبل غير المواطنين غير قانوني بالفعل ولا توجد أدلة على مشاركة المهاجرين غير الشرعيين في انتخابات 2020، وعلى الرغم من دفع ترامب، فإن ما لا يقل عن عشرة من النواب الجمهوريين عارضوا الاقتراح خلال المناقشات الأخيرة، وبالنظر إلى أن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ضئيلة—حيث تقتصر على فارق أربعة أصوات فقط—فإن أي مشروع قانون يمررونه دون دعم ديمقراطي يواجه تحديات كبيرة.
وفي غضون ذلك، يفكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في إصدار إنذار إلى نظرائهم الجمهوريين: إما الموافقة على تدبير يمدد مهلة الميزانية حتى نهاية العام، أو التسبب في إغلاق حكومي، ومع اقتراب الانتخابات في غضون شهرين فقط، والتي ستشهد إعادة انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، يخشى العديد من الجمهوريين من أن إغلاق الحكومة غير الشعبي قد يؤثر سلباً على فرصهم الانتخابية، وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي يترشح أيضاً لإعادة انتخابه في نوفمبر، من غياب أي خطة بديلة في حال فشل تمديد الميزانية، مما يبرز مدى إلحاح الوضع.
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