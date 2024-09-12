التضخم في روسيا يسجل هبوطاً طفيفاً ولكن يبقى مرتفعاً

(MENAFN
) شهدت معدلات التضخم في روسيا انخفاضاً طفيفاً في أغسطس، إلا أنها ظلت أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي، حيث لا تزال الضغوط الناتجة عن الإنفاق الكبير على الصراع المستمر في أوكرانيا تؤدي إلى زيادة الأسعار، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإحصاء الروسية "روس ستات"، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024 حوالي 9.05 بالمئة، وهو انخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو، ولكنه لا يزال أكثر من ضعف الهدف الذي وضعه البنك المركزي الروسي والذي يبلغ 4 بالمئة، ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم إلى المبالغ الكبيرة التي أنفقتها روسيا على جهودها العسكرية وصناعات الدفاع منذ بدء التدخل العسكري في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى توسيع الاقتصاد الروسي وزيادة الأسعار بشكل ملحوظ.
كما تزامن هذا الاتجاه التضخمي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا خلال الربع الثاني من عام 2024. تشير بيانات "روس ستات" إلى أن معدل النمو في البلاد تباطأ إلى 4 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو أقوى بلغ 5.4 بالمئة في الربع الأول من العام، وقد أثار التباطؤ في النمو، جنباً إلى جنب مع التضخم المرتفع المستمر، المخاوف من أن الاقتصاد الروسي قد يتجه نحو مرحلة من "الركود التضخمي"، وهي فترة تتسم بارتفاع الأسعار بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي، وخلال العام الماضي، استجاب البنك المركزي الروسي بشكل عدواني من خلال رفع أسعار الفائدة لمواجهة ما يعتبره توسعاً اقتصادياً غير مستدام، مدفوعاً بشكل كبير بالإنفاق الحكومي غير المسبوق على الحرب.
ونظراً للمستقبل، أشار البنك المركزي مؤخراً إلى أن النمو الاقتصادي قد بدأ في الانخفاض، معبراً عن تفاؤله بأن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته، ومع ذلك، لا يزال حجم الإنفاق الحكومي كبيراً، حيث أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن روسيا ستخصص حوالي 9 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن في عام 2024، وهو مستوى من الإنفاق العسكري لم يُشاهد منذ الحقبة السوفيتية، وهذا الإنفاق الكبير على الأنشطة العسكرية والدفاعية يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للتضخم والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
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