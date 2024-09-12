جينيتك تحصل على موافقة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (سيرا)

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2024: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن حصول حلها سيكيوريتي سنتر 5.12، أحدث إصدار من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، على الموافقة الرسمية من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) في دبي.
وجدير بالذكر أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية كانت تأسست في عام 2016، وهي هيئة حكومية تضطلع بتنظيم العمل في القطاع الأمني بإمارة دبي. وتشرف المؤسسة على قطاع الأمن الخاص كما تعمل على تعزيز التميز من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية.
وتأتي هذه الموافقة الأخيرة بناءً على نجاح الإصدارات السابقة من الحل الأمني الرائد، والتي حصلت على شهادة سيرا في السابق، الأمر الذي يعزز التزام الشركة بتقديم حلول أمنية متطورة مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
وفي تعليقه على هذه الموافقة، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يُعدّ حصولنا على موافقة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي شهادة على التزامنا بالابتكار وفهمنا العميق للتحديات الأمنية التي يواجهها عملاؤنا في المنطقة. ولا يفي حل سيكيوريتي سنتر 5.12 بالمعايير التنظيمية الصارمة في دبي فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديداً لأنظمة إدارة الأمن المادي في الإمارات العربية المتحدة. ومع حصولنا على موافقة هيئة تنظيم الصناعة الأمنية، أصبحت جينيتك الآن على استعداد تام لتمكين المؤسسات في جميع أنحاء دبي بالأدوات التي تحتاجها لتأمين عملياتها بفعالية وكفاءة".
وكجزء من نهج التسليم المستمر لهذا الحل، يضع سيكيوريتي سنتر 5.12 أساساً قوياً لميزات جديدة لهذه المنصة الأمنية تعمل على تبسيط تكوين النظام وإدارته وتدقيقه. كما يتمتع الإصدار الأخير بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك تحسينات الخرائط وتحسينات المصادقة. وتعمل الميزات التي يتم طرحها حالياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على تخفيف عبء الأنشطة اليومية بشكل كبير، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المهام التي تتطلب اهتمامهم الفوري. وهذا مفيد جداً خاصةً لأولئك الذين يديرون منشآت كبيرة ومعقدة.
MENAFN12092024004056016208ID1108665405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.