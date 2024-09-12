المنصة الرائدة في تقديم حلول السفر العلاجي Healthtrip.com تتوسع إلى الشرق الأوسط.

(MENAFN
- Novellus PR & Comms) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 11 سبتمبر 2024: أعلنت "هيلث تريب" Healthtrip، أكبر منصة للسفر العلاجي في العالم وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن توسيع نطاق حضورها لتصل إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتأسيس مكاتب لها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف تلبية الطلب المتزايد والمتسارع على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.
ويعد هذا التوسع تماشياً مع الاتجاه المتنامي للمنطقة لتصبح الوجهة الأولى للسفر العلاجي في العالم، حيث تجتذب ملايين السياح كل عام. تجدر الإشارة إلى أن سوق السياحة العلاجية الحالي، والذي يقدر حجمه بأكثر من تريليون دولار أمريكي سنوياً، يلبي احتياجات الراغبين في الحصول على علاجات مميزة ومتقدمة في الخارج. ومع تسارع شيخوخة سكان العالم وتركّز الثروة في شريحة كبار السن ممن هم في سن الخمسين فأكثر (شريحة العمر الفضي)، ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 18٪، مدفوعاً بزيادة الوصول إلى المعلومات والوعي بجوانب الحفاظ على الصحة والعافية لفترات أطول.
تعد "هيلث تريب" Healthtrip واحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع السياحة العلاجية مدعومة من قبل صناديق رأس المال الجريء الرائدة بمقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة على غرار شركة "هيومانيا كابيتال" و"دي ون" للاستثمارات و"إن بي فنتشرز". توفر الشركة شبكة واسعة النطاق من خلال شراكاتها مع 1,500 مستشفى ومنتجع علاجي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتايلاند والهند وسنغافورة ومصر. وتقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 65,000 عميل من 38 دولة، وذلك من خلال منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر رعاية شخصية وذكية عن طريق ربط الأفراد بمزودي الخدمات بناءً على نوع العلاج والتقييم والتكلفة والموقع. كما تقدم الشركة خدمات واسعة النطاق ضمن الوجهات العلاجية المقصودة، وتشمل حجوزات الفنادق والتوصيل من المطار وخدمات المساعدة الشخصية (كونسييرج) والترجمة الفورية.
وقال دانيش أحمد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "هيلث تريب" Healthtrip، "يتماشى توسعنا الأخير في الشرق الأوسط مع توجه المنطقة المتمثل في تعزيز تجارب الصحة والعافية وطول العمر ومكافحة الشيخوخة للمسافرين حول العالم. تشهد علاجات مثل الصحة المستدامة والعناية بالجمال طلباً متزايداً في مختلف الوجهات المتعددة في المنطقة، مما يتوّج ويكمّل عروضها الطبية والعلاجية الراسخة. وبفضل خيارات السفر المتاحة والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية والإجراءات المبسطة، كان توسيع شبكتنا الدولية إلى الشرق الأوسط قراراً استراتيجياً صائباً وفي الوقت المناسب. نتطلع إلى لعب دور فاعل في نمو تدفق حركة السفر للعناية بالصحة والعافية في الشرق الأوسط."
إن لدى "هيلث تريب" Healthtrip شراكات مع عدد من أشهر مزودي خدمات الرعاية الصحية، على غرار مستشفيات السعودي الألماني ومجموعة برجيل والمستشفى الأمريكي ومستشفى "كينجز كوليدج" و"زويا ويلنس" و"كايا سكين كير" في المنطقة. تهدف هذه الشراكات إلى إبراز "هيلث تريب" Healthtrip كمنصة مفضلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعالة والشخصية في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي.
وفي إطار هذا التوسع، أطلقت "هيلث تريب" Healthtrip برنامج "ثرايف" THRIVE الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تجديد حيوية الجسم والذهن للأفراد الذين يسعون إلى إحداث تطور حاسم في نمط حياتهم. يقدم برنامج "ثرايف" THRIVE تجربة منزلية غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتجديدها وطرح مفهوم جديد لها والارتقاء بها إلى مستوى غير مسبوق من خلال العلاج الطبيعي وأنشطة الرفاهية الذهنية وأساليب العناية الصحية الشاملة. يلبي البرنامج احتياجات أولئك الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم الصحية البدنية والذهنية من خلال خوض تجربة علاجية متكاملة تندمج بتناغم تام في نمط حياتهم الحالي.
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