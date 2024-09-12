مؤتمر جيبكا الرابع عشر للمغذيات الزراعية يدعو الصناعة الخليجية لتحقيق التوازن بين الانتاج والاستدامة

(MENAFN
- GPCA) الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 سبتمبر 2024: دعا المتحدثون في المؤتمر الرابع عشر للمغذيات الزراعية الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) لأول مرة في الرياض بين 10 و12 سبتمبر، على ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء وبين المساهمة في تحقيق الاستدامة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أهداف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
افتُتح المؤتمر الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "الابتكار الزراعي: تعزيز الأمن الغذائي وبناء مستقبل مستدام" بكلمة للمهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، ألقاها بالنيابة عنه فهد آل بتار، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية. أشار في كلمته إلى أن مساهمة الصناعة في الحد من آثار تغير المناخ تتطلب أكثر من مجرد تقليل استهلاك الطاقة، بل تشمل أيضًا استبدالها بمصادر طاقة نظيفة. وبيّن أن الفحم يستخدم لتوفير الطاقة لحوالي ربع إنتاج الأمونيا عالميًا، في حين أن الغاز الطبيعي يمكن أن يوفر نفس الطاقة مع تقليل الانبعاثات بحوالي 60%.
وأضاف آل بتار : " من جهة أخرى، يمكننا تطوير طرق اقتصادية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إنتاج الأمونيا من المصادر الهيدروكربونية. وإذا أردنا التخلص كلياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فيجب علينا توجيه الابتكار للوصول إلى طرق اقتصادية لإنتاج الأمونيا بالكهرباء المتجددة"
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