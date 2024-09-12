عودة الدوري الفرنسي بعد التوقف الدولي.. باريس يستعد لاختبار بريست بدون نجومه

تعود عجلة الفرنسي للدوران مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية لشهر سبتمبر الجاري، حيث تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الليج وان، غدا الجمعة.

وتقام الجمعة واحدة تجمع بين سانت إيتيان الصاعد من الدرجة الثانية ضد ضيفه ليل الساعي بدوره للعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته بثلاثية لهدف واحد في الجولة الثالثة أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعد انتصارين على ريمس وأنجيه في أول جولتين.

أما الفريق العريق سانت إيتيان ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد عشر مرات، فيكافح بقوة للخروج من النفق المظلم حيث يتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر بلا رصيد بعد ثلاث هزائم أمام موناكو ولوهافر وبريست في بداية مشواره.

وتستأنف الجولة يوم السبت بثلاث مباريات حيث يلعب باريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة أمام بريست، ويصطدم أولمبيك مارسيليا بضيفه نيس، بينما سيخرج موناكو خارج ملعبه لملاقاة أوكسير.

وعلى ملعب حديقة الأمراء سيكون المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان محروما من جهود لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري بسبب إصابته خلال معسكر منتخب فرنسا هذا الشهر، بينما تحوم شكوك أيضا حول جاهزية الثنائية البرتغالي نونو مينديس وفيتينيا أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2024.

ويدرك إنريكي جيدا صعوبة مواجهة بريست ثالث الترتيب في الموسم الماضي والذي يستعد أيضا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أسابيع قليلة.

ويطمع المدرب الإسباني ولاعبوه في تحقيق العلامة الكاملة بفوز رابع على التوالي لاكتساب مزيد من الثقة قبل بداية مشوار الفريق في دوري الأبطال أواخر الشهر الجاري.

وسيغيب عن صفوف سان جيرمان أيضا مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس الذي خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، لكن الفريق لديه ركائز أخرى فعالة مثل عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني ولي كانج إن وأشرف حكيمي وبرادلي باركولا الذي سجل أربعة أهدا ف في الدوري هذا الموسم.

أما فريق بريست فيأمل أيضا في تحسين مركزه حيث يقبع في المركز الثاني عشر بعد نتائج مخيبة في انطلاقة مشواره بالدوري بخسارتين أمام مارسيليا ولانس قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على سانت إيتيان في الجولة الماضية.

وسيكون ملعب فيلودورم على موعد مع مباراة قوية بين مارسيليا وضيفه بريست، حيث يسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي لمواصلة الصحوة وتأمين وصافة الترتيب التي يحتلها برصيد سبع نقاط آملا في أي تعثر لسان جيرمان صاحب الصدارة.

وقد لمع بصفوف مارسيليا في الجولات الثلاث الأولى لاعبه الإنجليزي ميسون جرينوود المنضم من مانشستر يونايتد والذي يعتلي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف.

أما نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر فيتطلع بدوره أيضا لتجاوز هذا الاختبار الصعب في معقل مارسيليا والخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه حيث يوجد حاليا في المركز الثامن برصيد أربع نقاط بعد فوز وتعادل وخسارة في بداية المشوار.

أما أوكسير صاحب المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يلاقي موناكو، في تصحيح مساره بعد خسارتين متتاليتين أفسدا نشوة الفوز على نيس في افتتاح الموسم.

ويدرك موناكو بقيادة مدربه النمساوي آدي هوتر أنه لا بديل عن الفوز أمام أوكسير لفض الاشتباك في جدول الترتيب حيث يحل فريق الإمارة رابعا برصيد سبع نقاط متساويا مع مارسيليا ونانت ولانس.

وتختتم منافسات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي بخمس مباريات يوم الأحد، أبرزها لانس ضد أولمبيك ليون، بينما يلعب رين ضد مونبيلييه، ونانت مع ريمس، وستراسبورج مع آنجيه، وتولوز مع لوهافر.