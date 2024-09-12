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إعادة بناء أو الفناء.. رونالدو يشخص داء مانشستر يونايتد

9/12/2024 3:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال كريستيانو رونالدو قائد النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي عليه إعادة بناء كل شيء في النادي من الصفر إذا كان يرغب في المنافسة على الألقاب الكبرى مرة أخرى.

وفاز المهاجم البرتغالي (39 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009 وقال إنه لا يزال يحب النادي الذي احتل المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي.

وقال رونالدو، في حديثه في بودكاست (ريو فرديناند يقدم) الذي من المقرر أن يبث كاملا اليوم الخميس، إنه سعيد بالطريقة التي يستثمر بها مسؤولو النادي بقيادة رئيس شركة إنيوس جيم راتكليف في البنية التحتية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن البرتغالي قوله "في رأيي إنهم بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء.

"النادي يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم لكنه بحاجة إلى التغيير. إنهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة.

"أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقا. أعتقد أنهم لا يعتمدون فقط على المواهب. عليهم أن يعيدوا البناء من الصفر. وإلا فلن يتمكنوا من المنافسة. سيكون الأمر مستحيلا".

ويحل يونايتد، الذي يحتل المركز 14 في الدوري، ضيفا على ساوثامبتون بعد غد السبت.

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