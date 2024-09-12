وفاة ألبرتو فوجيموري رئيس بيرو السابق عن 86 عاماً

توفي ألبرتو فوجيموري، الذي بدأت رئاسته، التي استمرت لعقد من الزمان، بانتصارات في تصحيح بيرو وهزيمة تمرد وحشي، وانتهت بفضيحة تجاوزات استبدادية أرسلته لاحقاً إلى السجن، عن 86 عاماً.

وأعلنت ابنته كيكو فوجيموري وفاته أمس، في العاصمة ليما، عبر منشور على منصة «إكس».

وصدر عفو عن فوجيموري في ديسمبر عن إدانته بالفساد والمسؤولية عن قتل 25 شخصاً.

وفي يوليو، قالت ابنته إنه كان يخطط للترشح لرئاسة بيرو للمرة الرابعة في عام 2026.

وخرج رئيس الجامعة السابق وأستاذ الرياضيات من كنف الغموض ليفوز في بيرو عام 1990 على الكاتب ماريو فارغاس يوسا.

وتولى رئاسة دولة مزقها التضخم الجامح وعنف العصابات، فأصلح الاقتصاد بإجراءات جريئة، بما في ذلك الخصخصة الجماعية للصناعات المملوكة للدولة. كما هزم متمردي حركة الدرب المضيء المتطرفة، ففاز بدعم واسع النطاق.

وصدر حكم بحق فوجيموري، الذي تزلى السلطة في بيرو من عام 1990 حتى عام 2000، بالسجن لمدة 25 عاماً عام 2009 بتهمة التخطيط لقتل 25 بيروفيا أثناء قتال الحكومة المتمردين الشيوعيين من حركة الدرب المضيء. وأدت الاتهامات الموجهة إليه إلى سنوات من النزاعات القانونية.

ولكن الحياة داخل السجن الذي شُيّد على مشارف العاصمة البيروفية ليما، لم تمنع فوجيموري من السعي إلى استعادة مكانته السياسية.

ففي يوليو، أعلنت ابنته كيكو أنه يعتزم الترشح للرئاسة في عام 2026. ولم يوضح قط كيف سيتغلب على قانون بيروفي يحظر على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب أعمال فساد الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس.

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