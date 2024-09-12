الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي نحو اللقب الثالث على التوالي

الأهلي المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه والترجي التونسي يعول على الصفقات الجديدة في دوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا حينما يواجه فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وتقام الذهاب لدور الــ32، التي تشهد إقامة 16 مباراة، على مدار ثلاثة أيام.

وتبدأ المباريات غدا الجمعة بمواجهتي إينوجو رينجرز النيجيري مع ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي والاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر.

وتقام بعد غد السبت تسع مباريات حيث يلتقي أثيوبيا نجد بنك مع يانج افريكانز التنزاني والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي وريد أرزو الزامبي مع مازيمبي الكونغولي ومانيما أنيون الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنجولي، وجوانينج جالاكسي البتسواني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وآرمى باتريوريتيك الرواندي مع بيراميدز المصري، ودجوليبا المالي مع أسكو كارا التوجولي ودوان البوركيني مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري ومبابان سوالوز بطل إسواتيني مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.

وتختتم مباريات جولة الذهاب يوم الأحد المقبل حيث يلتقي جورماهيا الكيني مع الأهلي، وإف سي سامارتكس الغاني مع الرجاء الرياضي المغربي، وديكيداها أف سي الصومالي مع الترجي التونسي، وسان بيدرو مع الهلال السوداني، وإستاد أبيدجان الإفواري مع ميلو الغيني.

ويغيب عن تلك النسخة من البطولة الوداد البيضاوي المغربي لأول مرة منذ 9 سنوات.

ويبدو للبعض أن مهمة الأهلي المصري قد تكون سهلة في انطلاق رحلته نحو الدفاع عن لقبه القاري مقارنة بمنافسة جورماهيا الكيني، ولكن كرة القدم حسب وصف مسئولي الفريق القاهري تغيرت كثيرا في القارة السمراء.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لتلك المسابقة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا حيث فاز 12 مرة أخرها أمام الترجي العام الماضي.



ويحلم الأهلي المصري بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، خاصة وأنه فشل في هذا ثلاث مرات من قبل.

وبعد الفوز ببطولتي 2005 و2006 فشل الأهلي في التتويج باللقب في 2007، ثم بعد ثنائية 2012 و2013 فشل في التتويج بلقب 2014 وكذلك بعد ثنائية 2020 و2021 فشل في حصد لقب 2022 ويأمل حاليا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج بلقب نسختي 2023 على حساب الوداد و2024 على حساب الترجي.

في المقابل، يحلم جورماهيا بتقديم أداء جيد أمام نادي القرن الأفريقي خاصة وأنه تأهل من الدور التمهيدي بعد الفوز على مريخ جوبا 5 / 1 ذهابا والخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وتشهد مواجهات دور الــ32 ديربيات عربية مثيرة مثل الاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي، فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي، وصيف النسخة الماضية، على موعد مع مهمة سهله نسبيا حين يحل ضيفا يوم الأحد على ديكيداها الصومالي.

ويعول الترجي الرياضي في الموسم الجديد على الصفقات الجديدة التي تتمثل في حمزة الجلاصي وأيمن بن محمد، والحارس البشير بن سعيد، وعبد الرحمان كوناتي ويوسف البلايلي وتيبوهو موكوينا الجنوب أفريقي، بالإضافة للحرس القديم مثل محمد بن علي ورائد بوشنيبة وياسين مرياح وعودة معتز الزدام.

فيما يملك بيراميدز المصري دوافع كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد أول لقب في تاريخه عقب الفوز بكأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي الجيش الرواندي في مباراة تبدو سهله نظرية للأول، ويملك بيراميدز العديد من اللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وابراهيم عادل.

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