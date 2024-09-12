التداول العقاري في الأردن ينخفض 4% الشهر الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,447 مليار دينار أردني، وفق دائرة الأراضي والمساحة، التي أشارت إلى انخفاضه بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير، انخفض حجم التداول خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 4%، ليبلغ 709,686 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات منذ مطلع العام الحالي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 167,557 مليون دينار، فيما انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 6%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، و16% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 25,073 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان في المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 25,352 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيرادات بلغت 22,792 مليون دينار، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيرادات بلغت 21,099 مليون دينار، ثم جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 15,045 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن عدد معاملات التملك لغير الأردنيين انخفضت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.5%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16%، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، انخفضت عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 5.5% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 15% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت بيوعات الأراضي للشهر الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 9% مقارنة بشهر تموز/يوليو السابق.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إذ بلغت 136,133 مليون دينار، وانخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 23% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 18% مقارنة بشهر تموز/يوليو الماضي، إذ بلغت 23,077 مليون دينار.

التقرير، أوضح أن حركة بيع العقار في الأردن انخفضت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال آب/أغسطس الماضي، انخفضت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 8%، مقارنة بنظيرتها من عام 2023، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 2% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و2% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.