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أمـن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسـماء

9/12/2024 2:24:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أمهلت محكمة أمن الدولة عددا من المتهمين 10 ايام من تاريخ اليوم الخميس، لتسليم انفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.

واعتبرت المحكمة المتهمين في حال عدم تسليم المتهمين انفسهم خلال هذه المدة فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت ادارة الحكومة.

وأمرت المحكمة كل فرد من أفراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم ان يخبر عنه.

وتاليا الاسماء:

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