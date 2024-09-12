أمـن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسـماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أمهلت محكمة أمن الدولة عددا من المتهمين 10 ايام من تاريخ اليوم الخميس، لتسليم انفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.
واعتبرت المحكمة المتهمين في حال عدم تسليم المتهمين انفسهم خلال هذه المدة فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت ادارة الحكومة.
وأمرت المحكمة كل فرد من أفراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم ان يخبر عنه.
وتاليا الاسماء:
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