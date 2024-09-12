«هورنت».. سيارة سباق جديدة من «دودج» بقوة 1072 حصاناً

قدمت شركة صناعة السيارات الأمريكية دودج العديد من سيارات السباق الرائعة على مدى تاريخها الممتد

لأكثر من 124 عاماً بدءاً من السيارة دودج تشارجر دايتونا ذات الجناح الخلفي الكبير إلى دودج فايبر جي.تي.إس-آر، التي حققت الفوز في سباق لومان الفرنسي الشهير. والآن تقدم الشركة اسماً جديداً في عالم سيارات السباق وهو هورنت.

وستقدم دودج 4 سيارات كهربائية من عائلة هورنت آر/تي وإف.سي1-إكس ضمن المجموعة إي أعلى فئات سباق سيارات نيتروكروس موسم 2025-2024.

ولا يوجد أي شيء مشترك بين سيارة السباق هورنت والسيارة الكروس أوفر المدمجة باستثناء

الاسم وبعض الرسوم على مقدمة السيارة.

وبدلاً من المحرك التوربيني ذي الأربع أسطوانات أو المحرك الهجين، فإن سيارة السباق الكهربائية هورنت إف.سي1-إكس تحتوي على محرك كهربائي بقوة 1072 حصاناً مع نظام دفع رباعي.

وتقول دوج إن المحركات المحورية في السيارة إف.سي1-إكس تتيح لها الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال أقل من 1.4 ثانية.

وقد تم تصميم الجسم الرياضي للسيارة حول هيكل أنبوبي الشكل وحوض من ألياف الكربون.

كما تم تركيب نظام تعليق مزدوج في جميع الزوايا الأربع، كما تحتوي سيارة هورنيت على قضبان أمامية وخلفية قابلة للتعديل لمنع الانقلاب.

وتزعم شركة دودج أن إعداد سيارة السباق يسمح لها باستخدام عجلات مقاس 12 بوصة.

وبدأت سلسلة سباق رالي السيارات نيتروكروس التي أسسها المغامر الشهير ترافيس باسترانا، في عام 2020 وتتميز بسباقات مباشرة على مسارات ترابية، حيث تثير السيارات أعمدة من الغبار في انجرافات وسلسلة من القفزات التي لا تنتهي.

وجميع الفرق في المجموعة إي من السباق تستخدم سيارات من فئة إف.سي1-إكس متطابقة، لذا فإن السمة المميزة الوحيدة لسيارة دودج ستكون المصابيح الأمامية والشبكة الأمامية لسيارة هورنت الملصقة على مقدمتها.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة دودج مات ماكالير، «ما يقرب من 75% من مشجعي سباقات نيتروكروس تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً»، ما يجعلها المكان الرئيس للشركة للترويج للسيارة هورنت.

وتدير هذه السيارات أثناء السباق مؤسسة دريير أند راينبولد ريسنج، تقود المتسابقة ليا بلوك

البالغة من العمر 17 عاماً إحدى سيارات هورنت في السباق.

وبلوك هي ابنة الراحل كين بلود وأصبحت نجمة صاعدة في سباقات السيارات وعضواً في أكاديمية ويليامز للسائقين. وسيقود فريزر ماكونيل وأندرياس باكرود سياراتي هورنت الآخريين المشاركتين في السباق.

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